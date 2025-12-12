创科计划实习成果展 学生研中药热敷机助长者

「学生创新科技训练及栽培计划」实习毕业成果展昨日举行，展出30名入选中学生于15间数码港初创企业实习的成果，涵盖人工智能、艺术科技领域。有学生向《星岛》表示，在实习期内研发「中药热敷机」原型机，冀配合线上问诊等技术，让长者足不出户也能接受治疗。

冀中药热敷机「将医疗带进家中」

此计划由教育局与数码港合办，参与计划的学生须先完成8个涵盖不同创科领域的工作坊，并在暑假期间参与超过20小时的实习。教育局局长蔡若莲表示，乐见学生在实习期间参与开发多个具实用价值的项目，善用创新科技改善社区。

嘉诺撒圣心书院中六学生邓梓煣、圣保罗男女中学中五学生傅政楠均是参与计划的学生，他们研发出以咖啡机改装的「中药热敷机」原型机。邓梓煣表示，不少长者有感较难前往中医诊所求诊，或因此放弃纾缓痛症，希望这台机器能「将医疗带进家中」。傅政楠补充，「（长者使用中药热敷机时）按数个按钮就能制作热敷贴」，认为可便利长者纾缓痛症。

