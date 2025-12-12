Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

创科计划实习成果展 学生研中药热敷机助长者

教育新闻
更新时间：07:00 2025-12-12 HKT
发布时间：07:00 2025-12-12 HKT

「学生创新科技训练及栽培计划」实习毕业成果展昨日举行，展出30名入选中学生于15间数码港初创企业实习的成果，涵盖人工智能、艺术科技领域。有学生向《星岛》表示，在实习期内研发「中药热敷机」原型机，冀配合线上问诊等技术，让长者足不出户也能接受治疗。

冀中药热敷机「将医疗带进家中」

此计划由教育局与数码港合办，参与计划的学生须先完成8个涵盖不同创科领域的工作坊，并在暑假期间参与超过20小时的实习。教育局局长蔡若莲表示，乐见学生在实习期间参与开发多个具实用价值的项目，善用创新科技改善社区。

嘉诺撒圣心书院中六学生邓梓煣、圣保罗男女中学中五学生傅政楠均是参与计划的学生，他们研发出以咖啡机改装的「中药热敷机」原型机。邓梓煣表示，不少长者有感较难前往中医诊所求诊，或因此放弃纾缓痛症，希望这台机器能「将医疗带进家中」。傅政楠补充，「（长者使用中药热敷机时）按数个按钮就能制作热敷贴」，认为可便利长者纾缓痛症。

记者 欧文瀚

延伸阅读：

香港科技园为年轻人实现梦想 从零写出创科故事

铭新慈善基金启动 推动教育及创科 首阶段捐赠2000万元予4间大学

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
无业男涉梯间强奸已婚女网友 陪审团一致裁定罪脱 官下令以公帤支付讼费
无业男涉梯间强奸已婚女网友 陪审团一致裁定罪脱 官下令以公帤支付讼费
社会
11小时前
01:54
星岛独家︱警队刑侦女将郑丽琪等4人晋升助理处长 另有4人晋升总警司
社会
1小时前
古天乐宣萱史上最亲密接触  霸总紧揽宣萱一反应甜度破表  笃敏感部位超越友谊关系
古天乐宣萱史上最亲密接触  霸总紧揽宣萱一反应甜度破表  笃敏感部位超越友谊关系
影视圈
15小时前
文化体育及旅游局局长罗淑佩（中）、马会行政总裁应家柏（右二）、香港公司治理公会会长司马志（左二）、港协暨奥委会义务秘书长杨祖赐（左一），及廉政公署防止贪污处助理处长王嫣（右一）出席体育管治及诚信国际论坛。
马会支持国际论坛　维护体育廉洁公正
社会资讯
23小时前
张柏芝一方传召笔迹专家梁时中庭上力证，涉事合约上的张柏芝签名属冒签。何健勇摄
张柏芝为违约案传召笔迹专家作供 指涉案合约签名属伪冒
社会
18小时前
马国明父亲离世今晨低调举殡 汤洛雯细心照顾奶奶两度合十致意丨独家
01:04
马国明父亲离世今晨低调举殡 汤洛雯细心照顾奶奶两度合十致意丨独家
影视圈
18小时前
TVB「黑仔绿叶」内地拍剧陷欠薪风波 同组演员喊蚀埋车钱 曾卷欠债风波遭冒名做担保人
TVB「黑仔绿叶」内地拍剧陷欠薪风波 同组演员喊蚀埋车钱 曾卷欠债风波遭冒名做担保人
影视圈
15小时前
将军澳五星酒店1月起改名！3间餐厅年底结业 曾获选10大自助餐 食客不舍：啱啱先俾好评！
将军澳五星酒店1月起改名！3间餐厅年底结业 曾获选10大自助餐 食客不舍：啱啱先俾好评！
饮食
2025-12-10 15:31 HKT
宏福苑五级火｜殉职消防何伟豪生忌获追衔 女友哀悼「生日快乐，梦中见」
宏福苑五级火｜殉职消防何伟豪生忌获追衔 女友哀悼「生日快乐，梦中见」
突发
9小时前
六合彩搅珠结果︱头奖一注中 幸运儿擸逾8200万 即刻入嚟对冧巴！
六合彩搅珠结果︱头奖一注中 幸运儿擸逾8200万 即刻入嚟对冧巴！
社会
10小时前