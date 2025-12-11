岭大分拆持续进修学院课程 「岭大编委」指保安阻学生会成员了解咨询会内容 另有学生指未解疑惑

岭南大学于本周一宣布作出「策略调整」，分拆由岭南大学持续进修学院提供的副学士及其他非学位课程，并重申「整个课程分拆过程将确保各方顺利过渡」。「岭大编委」今日（11日）下午于其社交平台发文指，岭大今日就分拆持续进修学院课程一事举办咨询大会，有学生会成员在会场外尝试向离场学生及职员了解大会内容时，遭多名保安阻拦。另外，有学生向《星岛》透露，在大会上问及校方如何于过渡期保证教学质素时，与会校方代表的回答未能解答其疑惑。

帖文引述保安称分拆「与学生会及本科生无关」

「岭大编委」的帖文指出，校方今早就分拆事宜举行咨询大会，在咨询大会开始前，会场门外已有超过10名保安及校方职员戒备。学生会外务副会长赖卓贤在场地外尝试向离场学生及职员了解大会内容时，遭多名保安阻拦，「有保安人员称，是次分拆纯属持续进修学院事务，与学生会及本科生无关，称『关你咩事』。」

帖文续指，赖卓贤其后离开会场，并尝试在校园其他位置内与其他与会人士接触，惟保安人员一直尾随，最终他未能成功接触任何与会人士。而「岭大编委」翻查纪录，发现岭南大学持续进修学院管理委员会曾设有由学生会委派之本科生代表席位，惟此席位其后随学院管理架构重组而被取消。

岭南大学持续进修学院现时是岭大的学术部门，岭大校方早前强调，有关分拆属大学策略调整，新办学团体为「香港新兴科技教育慈善基金」，新办学团体计划根据最新修订的《专上学院条例》（第320章）申请专上学院注册审批，而岭大于过渡期将提供适切的协助。岭大又重申，「整个课程分拆过程将确保各方顺利过渡」，让持续进修学院约500多名学生的学习进度不受影响；岭大管理层亦将分别与教职员及学生代表会面，讲解细节安排。本报于本周一翻查该慈善基金的网站，网站显示「正在维护中」；致电该慈善基金的电话，职员则称不清楚有关详情。

另外，有学生向本报透露，岭大的管理层联同岭南大学持续进修学院的管理层，今日在咨询大会上向持续进修学院的学生讲解情况及回答学生的提问。然而，当学生问及若「香港新兴科技教育慈善基金」未能于过渡期内成功根据第320章申请专上学院注册审批、有职员的合约将于2027年底结束等问题，校方将如何保证教学质素，与会的校方代表均以「岭大会确保现有学生有完善过渡措施，不会影响现有学生」等内容作答，该学生形容「并未能解答相关问题」，并引述有学校职员、老师亦对事件的发展表示担忧。

岭大重申「学生会」乃外部注册社团

岭大回复本报查询时表示，大学今日与岭南大学持续进修学院的学生会面，讲解有关持续进修学院策略调整课程分拆的细节安排。对于「岭大编委」帖文所指的内容，岭大再次引用于7月15日发表的声明，指「学生会」乃根据《社团条例》向香港警务处社团事务办公室注册之外部组织。作为外部注册的社团，该组织未获授权于大学进行任何活动；该会继续使用「岭南大学」名称，均未获大学任何支持、同意或授权，「大学冀透过此声明，避免公众误以为该会之任何行为或言论获大学认可，或代表大学之观点与立场。」

