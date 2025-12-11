Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

教育局发信邀请直资学校申请「直资扩容」 增收非本地生 中学及小学每班最多可达45人及37人

教育新闻
更新时间：13:22 2025-12-11 HKT
发布时间：13:22 2025-12-11 HKT

今年《施政报告》提出以试点形式容许直资学校申请上调班级数目及每班学生人数，加大录取持学生签证的非本地学生，教育局今日（11日）向全港直资学校发信，邀请有足够资源及条件许可的直资学校申请「直资扩容」。

非本地生占比可上调至49%

现时直资中学及小学每班最多分别为41人及33人，教育局在信中指出，学校可按现有的资源及校情，申请于2026／27学年上调班级数目及每班学生人数，加大录取非本地学生，直资中学及小学每班最多可达45人及37人，而非本地生的占比可上调至最高49%。至于设有寄宿设施的直资学校，局方要求学校需预留最少50%宿位予持学生签证的非本地学生；为鼓励学校规划及扩建寄宿设施，局方将容许学校自下学年起将学费收入的10%，转移至用作维修及提升高于标准的设施的储备。

另一方面，教育局副秘书长李碧茜在局中人语文章中指出，现时全港共有78间直资学校，在57间直资中学当中，有26间在中五及中六开办国际课程，对有意来港修读国际课程的非本地学生具一定吸引力。此外，非本地学生亦可在直资学校选择修读本地课程，以中学文凭试成绩报考本地专上学院，以及全球超过1100间和内地165间高等院校。

李碧茜指出，是次「直资扩容」是国际教育枢纽建设推进至基础教育的第一步，教育局会以先行先试方式逐步推行计划，并适时研究未来发展方向，从而容让学界不同界别均能参与推进国际教育枢纽建设。局方亦会为直资学校提供所需支援，以及加深了解海外家长对香港基础教育的需求，说好「留学香港」故事。

本报记者

延伸阅读：

施政报告2025︱ 以试点形式扩直资校招收非本地学生 直资学校议会：部分学校表示欢迎

直资学校议会主席陈狄安：近6成会员学校有兴趣申请上调班级及学生数目

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
将军澳五星酒店1月起改名！3间餐厅年底结业 曾获选10大自助餐 食客不舍：啱啱先俾好评！
将军澳五星酒店1月起改名！3间餐厅年底结业 曾获选10大自助餐 食客不舍：啱啱先俾好评！
饮食
2025-12-10 15:31 HKT
「开心舞」视障女孩龙怀骞近况曝光！学霸身份征服科技界 非凡蜕变为残疾人士点亮「光明」
「开心舞」视障女孩龙怀骞近况曝光！学霸身份征服科技界 非凡蜕变为残疾人士点亮「光明」
影视圈
8小时前
马国明父亲离世今晨低调举殡 汤洛雯细心照顾奶奶两度合十致意丨独家
02:45
马国明父亲离世今晨低调举殡 汤洛雯细心照顾奶奶两度合十致意丨独家
影视圈
2小时前
文化体育及旅游局局长罗淑佩（中）、马会行政总裁应家柏（右二）、香港公司治理公会会长司马志（左二）、港协暨奥委会义务秘书长杨祖赐（左一），及廉政公署防止贪污处助理处长王嫣（右一）出席体育管治及诚信国际论坛。
马会支持国际论坛　维护体育廉洁公正
社会资讯
8小时前
40岁港妻老公出轨「直播」摊牌 对方咁反应 网民献「教科书级」攻略自保｜Juicy叮
40岁港妻老公出轨「直播」摊牌 对方咁反应 网民献「教科书级」攻略自保｜Juicy叮
时事热话
5小时前
葵涌冰室贴告示称1原因暂停晚市营业 食客无投诉反赞窝心：欣赏店主好有爱！
葵涌冰室贴告示称1原因暂停晚市营业 食客无投诉反赞窝心：欣赏店主好有爱！
饮食
1小时前
00:27
中环历山大厦女子厕所诞婴 与BB一并送院
突发
2小时前
连锁酒楼晚市再出击！$18起叹羊腩煲/烧鹅/龙虾伊面 全线分店5:30pm起供应
连锁酒楼晚市再出击！$18起叹羊腩煲/烧鹅/龙虾伊面 全线分店5:30pm起供应
饮食
23小时前
汪明荃近30年前超性感影片曝光  低胸激凸身材不像半百似30岁  同片「剧集女神」大长腿亦吸睛
汪明荃近30年前超性感影片曝光  低胸激凸身材不像半百似30岁  同片「剧集女神」大长腿亦吸睛
影视圈
6小时前
87岁范曾自爆与嫩妻徐萌喜得独子。
书画大师｜87岁范曾自爆和嫩妻喜得独子 宣布与女儿继子断绝关系
即时中国
4小时前