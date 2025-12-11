教育局发信邀请直资学校申请「直资扩容」 增收非本地生 中学及小学每班最多可达45人及37人

今年《施政报告》提出以试点形式容许直资学校申请上调班级数目及每班学生人数，加大录取持学生签证的非本地学生，教育局今日（11日）向全港直资学校发信，邀请有足够资源及条件许可的直资学校申请「直资扩容」。

非本地生占比可上调至49%

现时直资中学及小学每班最多分别为41人及33人，教育局在信中指出，学校可按现有的资源及校情，申请于2026／27学年上调班级数目及每班学生人数，加大录取非本地学生，直资中学及小学每班最多可达45人及37人，而非本地生的占比可上调至最高49%。至于设有寄宿设施的直资学校，局方要求学校需预留最少50%宿位予持学生签证的非本地学生；为鼓励学校规划及扩建寄宿设施，局方将容许学校自下学年起将学费收入的10%，转移至用作维修及提升高于标准的设施的储备。

另一方面，教育局副秘书长李碧茜在局中人语文章中指出，现时全港共有78间直资学校，在57间直资中学当中，有26间在中五及中六开办国际课程，对有意来港修读国际课程的非本地学生具一定吸引力。此外，非本地学生亦可在直资学校选择修读本地课程，以中学文凭试成绩报考本地专上学院，以及全球超过1100间和内地165间高等院校。

李碧茜指出，是次「直资扩容」是国际教育枢纽建设推进至基础教育的第一步，教育局会以先行先试方式逐步推行计划，并适时研究未来发展方向，从而容让学界不同界别均能参与推进国际教育枢纽建设。局方亦会为直资学校提供所需支援，以及加深了解海外家长对香港基础教育的需求，说好「留学香港」故事。

