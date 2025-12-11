Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

教育局发信邀请直资学校申请「直资扩容」 增收非本地生

教育新闻
更新时间：13:22 2025-12-11 HKT
发布时间：13:22 2025-12-11 HKT

今年《施政报告》提出以试点形式容许直资学校申请上调班级数目及每班学生人数，加大录取持学生签证的非本地学生，教育局今日（11日）向全港直资学校发信，邀请有足够资源及条件许可的直资学校申请「直资扩容」。

教育局：将为直资学校提供支援

教育局副秘书长李碧茜今日在局中人语文章中表示，现时全港共有78间直资学校，在57间直资中学当中，有26间在中五及中六开办国际课程，对有意来港修读国际课程的非本地学生具一定吸引力。此外，非本地学生亦可在直资学校选择修读本地课程，以中学文凭试成绩报考本地专上学院，以及全球超过1100间和内地165间高等院校。

李碧茜指出，是次「直资扩容」是国际教育枢纽建设推进至基础教育的第一步，教育局会以先行先试方式逐步推行计划，并适时研究未来发展方向，从而容让学界不同界别均能参与推进国际教育枢纽建设。局方亦会为直资学校提供所需支援，以及加深了解海外家长对香港基础教育的需求，说好「留学香港」故事。

本报记者

