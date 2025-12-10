理大成立人工智能高等研究院 助将香港建设成AI创新枢纽

香港理工大学昨日举行「理大人工智能高等研究院」（PAAI）成立仪式，由创新科技及工业局局长孙东及理大校长滕锦光主持。新成立的研究院结合校内计算机科学、数学及数据科学等方面，冀加强国际合作，协助将香港建设成AI创新枢纽。理大高级副校长（研究及创新）赵汝恒表示，「我们（研究院）已经跟内地，包括深圳大学的医院，同时与日本、加拿大以及欧洲地区的研究所建立了联合实验室。」

助加强国际与内地合作

杨红霞（左起）、赵汝恒及杨强阐述研究院的发展策略。佘丹薇摄

滕锦光于致辞时表示，「理大人工智能高等研究院将为医疗健康、金融以至教育等不同重点领域，提供可持续、高效且具影响力的解决方案，并善用香港的国际化科研环境及其政产学研网络，构建人才培养生态系统，推动未来创新。」

理大人工智能高等研究院院长杨强指出，目前研究院已经跟内地不同机构合作，包括深圳大学的医院等，在国际上也跟日本、加拿大以及欧洲等地的研究所合作并建立联合实验室，推动AI技术的发展及AI在医疗健康领域的应用。

赵汝恒补充，「（团队）过去两年在内地10多个城市建立了一系列的技术创新研究院，例如惠州大亚湾技术创新研究院。」他希望陆续将PAAI的技术，通过10多个有规模的技术创新研究院，有组织地展开技术转化的工作，同时帮助当地的产业升级，而香港可以作为桥梁，将内地以及海外连结起来。

构建开放共享的AI生态

理大指PAAI致力建设开放与共享的AI生态系统，以降低技术使用门槛。研究院执行院长杨红霞表示，「无论是学习型人工智能，还是协作式生成人工智能，我们都在打造基础设施，让各行各业能以最低成本运用AI技术。」她表示，传统AI训练面临算力门槛高、数据私稳等问题，她进一步解释，CoGenAI通过整合数百个行业专用模型的优势，可降低对集中式算力的依赖，以构建更贴近实际场景的高质量基础模型，目前PAAI正与多家医疗机构合作推进「癌症GenAI」项目落地；同时探索AI在传染病防控、机械人系统及金融等领域的应用潜力。

迎接AI未来挑战方面，对于联邦学习是否有助于实现AI去中心化，杨强表示，联邦迁移学习的核心在于各个机构（如医院、银行）的数据皆具局限性，PAAI可联合多方机构资源，共建联合的模型，既能促进知识交流与模型效能，也能保护用户隐私、确保透明度与合规监管。

记者 佘丹薇

延伸阅读：

理大新成立两科研平台 针对极端气候研究 开发台风风险实时预警系统

理大推「教育4.0」 新任副校长曹建农：2026/27学年推AI必修科