Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

港大经管学院上海中心启用 搭建沪港交流合作新平台

教育新闻
更新时间：19:50 2025-12-10 HKT
发布时间：19:50 2025-12-10 HKT

香港大学今日（10日）公布，港大经管学院上海中心正式启用，标志着「港大布局上海、融入国家发展大局的战略落地取得关键进展」，为沪港两地在学术交流、产业协同、创科合作三方面搭建新平台。港大经管学院院长蔡洪滨指出，连同早前成立的北京中心、深圳中心，学院已成为深度融入内地的国际商学院之一。

以「一院三平台双引擎」为发展模式

港大表示，上海中心选址黄浦区外滩SOHO，以「一院三平台双引擎」为发展模式，即由经管学院主导，构建「国际学术交流、产业转化服务、科创孵化服务」平台，通过开展以数智研究、金融科技研究为特色的双引擎研究学院，打造国际化科研创新与商业合作平台。

本报记者

延伸阅读：

JUPAS 2026｜港大经管学院7个课程 联招收分中位数上升 工商管理升幅达12%

港大经管学院ACCA续合作 料今年逾1200学生受惠

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
「曾志伟前爱将」体检惊爆健康出事？被判定「积弱不振」 元凶竟是日常饮品
「曾志伟前爱将」体检惊爆健康出事？被判定「积弱不振」 元凶竟是日常饮品
影视圈
11小时前
天气｜天文台料冷锋周末杀到气温急跌 12.14最低15°C 一区低见11°C达寒冷级别
00:48
天气｜天文台料冷锋周末杀到气温急跌 12.14最低15°C 一区低见11°C达寒冷级别
社会
6小时前
「大食女神」雪儿背夫派帽偷食霍哥？睇烟花自私打卡误泄恋情 网民揶揄：粿粿王子翻版
「大食女神」雪儿背夫派帽偷食霍哥？睇烟花自私打卡误泄恋情 网民揶揄：粿粿王子翻版
影视圈
7小时前
汕头9日晚有自建房起火，总共导致四代同堂12人死亡。
00:30
汕头住宅大火︱12罹难者四代同堂 广东：深刻汲取教训
即时中国
14分钟前
深水埗遮王「新艺城」年尾结业！创自清道光年间 造伞起家 近年专营修伞 网民慨叹︰靓嘅贵嘅变得乏人问津
深水埗遮王「新艺城」年尾结业！创自清道光年间 造伞起家 近年专营修伞 网民慨叹︰靓嘅贵嘅变得乏人问津
生活百科
8小时前
北上买餸执到宝？莲塘赤米虾引爆「港深格价」大战 75蚊人仔加「一项香港绝迹服务」掀「笋货」激辩｜Juicy叮
北上买餸执到宝？莲塘赤米虾引爆「港深格价」大战 75蚊人仔加「一项香港绝迹服务」掀「笋货」激辩｜Juicy叮
时事热话
6小时前
元朗大宝冰室肉饼饭惊变流量密码！Threads洗版潮文食评有原因？客人激增店主女儿现身：老豆完全招架唔到
元朗大宝冰室肉饼饭惊变流量密码！Threads洗版潮文食评有原因？客人激增店主女儿现身：老豆完全招架唔到
饮食
2025-12-09 17:22 HKT
富商赵世曾绝密家庭相曝光 大女赵式芝罕谈「只有一人的豪宅」生活 自爆曾做一基层工作
富商赵世曾绝密家庭相曝光 大女赵式芝罕谈「只有一人的豪宅」生活 自爆曾做一基层工作
影视圈
3小时前
连锁酒楼12月长者优惠！早茶点心孖宝$20.8 星期一至日适用
连锁酒楼12月长者优惠！早茶点心孖宝$20.8 星期一至日适用
饮食
2025-12-09 14:39 HKT
大埔宏福苑五级火｜援助基金总额增至34亿 向每单位业主发放10万元补助
02:28
大埔宏福苑五级火｜援助基金总额增至34亿 向每单位业主发放10万元补助
政情
5小时前