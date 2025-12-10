港大经管学院上海中心启用 搭建沪港交流合作新平台
香港大学今日（10日）公布，港大经管学院上海中心正式启用，标志着「港大布局上海、融入国家发展大局的战略落地取得关键进展」，为沪港两地在学术交流、产业协同、创科合作三方面搭建新平台。港大经管学院院长蔡洪滨指出，连同早前成立的北京中心、深圳中心，学院已成为深度融入内地的国际商学院之一。
以「一院三平台双引擎」为发展模式
港大表示，上海中心选址黄浦区外滩SOHO，以「一院三平台双引擎」为发展模式，即由经管学院主导，构建「国际学术交流、产业转化服务、科创孵化服务」平台，通过开展以数智研究、金融科技研究为特色的双引擎研究学院，打造国际化科研创新与商业合作平台。
