澳洲社交媒体禁令｜大学学者：本港要了解外地情况 议员倡开展研究推动立法

澳洲实施针对16岁以下青少年的社交媒体禁令，对于香港应否跟随并订立类似的法例，本身是中学校长的香港电脑教育学会顾问简伟鸿接受《星岛》访问时形容，禁止青少年使用社交平台是「斩脚趾避沙虫」，他认为应著重如何教育他们适当运用社交平台。有大学学者指出，香港社会应最少要了解外地立法的情况；有立法会议员则认为可展开相关研究，并积极推动本地立法。

中学校长：应做好价值观和资讯素养教育

简伟鸿认为，社交平台是可以帮助用户认识世界的工具，不应完全禁止，问题在于用户或会误用及滥用。他表示，最重要应做好价值观和资讯素养教育，特别是协助家长应对手机对青少年的影响，「应要（向他们）灌输怎样善用社交平台，看到不良内容时应有的态度及怎样应对。」

教育大学教育政策与领导学系高级讲师胡少伟则向本报表示，本港学界有需要了解澳洲的禁令，「（香港）最少都要了解外面的情况，怎样立法、作多少限制就是后续讨论」，包括如何在符合本港社会情况和香港家长利益，以及不削弱学生熟识网络环境机会之间作出平衡。他坦言，社交平台及网络世界对儿童「有点危险」，儿童可能面对诈骗、网络欺凌、接触不良信息等风险，陌生人亦很容易接触到儿童，并引诱他们参与犯罪。

立法会议员邓飞形容，社交媒体发展日新月异，「在人工智能（AI）加持之下，发展极快，这方面的教育不易追上技术进步的速度」。他认为社交媒体是网上欺凌的主要平台，亦是造成青少年焦虑的情绪问题的重要领域，且让青少年减少与真人的互动，减少提升和实践真实世界社交能力和共情能力的机会。他认为香港值得就此展开研究，了解其他国家及地区实施同类法例和政策时的经验教训，并在之后积极推动本地立法。

