裘槎基金会颁发「裘槎优秀科研者奖」及「裘槎优秀医学科研者奖」予3名学者

教育新闻
更新时间：19:51 2025-12-09 HKT
发布时间：19:51 2025-12-09 HKT

裘槎基金会于12月8日举行成立纪念日晚宴暨颁奖典礼，颁发2026年「裘槎优秀科研者奖」及「裘槎优秀医学科研者奖」予3名杰出科研学者，以表扬他们的卓越科研成就。

表扬卓越科研成就

「裘槎优秀科研者奖」的得奖者包括香港理工大学理学院副院长（研究）及半导体物理学讲座教授柴扬，以及香港大学工程学院电机电子工程系黄干亨黄干利基金教授（电机工程）黄凯斌。香港中文大学医学院妇产科学系临床教授潘昭颐则获颁「裘槎优秀医学科研者奖」。裘槎基金会表示，「裘槎优秀科研者奖」的资助上限为约300万元，「裘槎优秀医学科研者奖」的资助上限为约480万元，包括聘请替代讲师费用。

本报记者

延伸阅读：

