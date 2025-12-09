Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

岭大研发教学平台夺QS全球教学创新大奖奖项

由岭南大学教与学中心主导研发的创新教学平台「IDEAL-Gen.AI」，近日于英国伦敦举行的「QS全球教学创新大奖及会议2025」中，获得「最佳人工智能应用」组别铜奖。岭大教与学中心总监林敬新指出，此次获奖彰显大学在推动人工智能（AI）赋能教学创新方面的坚定承担，并透过尖端科技促进本地、区域性及国际高等教育的变革与发展。

经四轮评审后脱颖而出

「QS全球教学创新大奖及会议2025」于本月1日至3日举办。岭大指出，「IDEAL-Gen.AI」平台经1300名来自国际高等教育及教育科技领域专家的四轮严格评审，最终从全球18个组别、逾1600个参赛项目中脱颖而出，并成功跻身全球前20%的决赛名单。

本报记者

延伸阅读：

岭大健康及社会服务管理近50人争一位

岭大举行资讯日 宣布2026/27学年联招推全新弹性收生安排

