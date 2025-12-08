Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

港大应用新成像技术 助减食道手术风险

教育新闻
更新时间：12:37 2025-12-08 HKT
发布时间：12:37 2025-12-08 HKT

香港大学的跨学科团队近日首次将近红外线二区（NIR-II，1000至3000纳米）萤光成像技术临床应用于食道切除术，以减低「吻合口渗漏」的风险。港大表示，本港已约有30名病人在新的萤光成像技术辅助下完成食道切除术，成效理想，研究成果已于学术期刊《美国国家科学院院刊》发表。

对比度和解析度更佳

港大新一代红外线萤光成像技术的应用。(图片来源：香港大学网站)
港大新一代红外线萤光成像技术的应用。(图片来源：香港大学网站)

港大指出，食道切除术是相当复杂的外科手术，须切除受病变或癌症影响的食道部分，当中备受关注的并发症之一是「吻合口漏」，即食道与胃管缝合处发生的胃肠道缺损，发生率介乎10至30%，可导致术后并发症风险大幅提高，严重者可致命，故如何准确、客观评估组织灌注情况，并选择最佳吻合位置，对外科医生而言至关重要。

此研究是「产学研1+计划」和赛马会「纳米科学和纳米医学」创科实验室和生命科学与能源材料创新研究院的成果之一。研究团队的最新技术，结合高解析度的红外线二区影像和快速电脑视讯分析，能客观地划分血供良好区和不良区，避免受操作者主观判断影响，从而更精准地指导切除和重建手术，并降低吻合口漏的风险。如与传统的近红外线一区相比，近红外线二区成像的对比度和解析度更佳。

有份领导项目的港大化学系、机械工程系及生物医学学院讲座教授戴宏杰形容，今次是跨学科合作的好例子，并将成像技术由小鼠实验推展至临床应用。

本报记者

延伸阅读：

港大入学攻略2026｜HKU 10个最多人申请/竞争最激烈联招JUPAS课程 第1位逾千人申请！即睇收分数据

QS亚洲大学排名2026｜港大时隔15年重夺亚洲第一 科大排第6位 中大城大并列第7

最Hit
02:55
立法会选举结果︱一文睇清90个当选议员全名单 地区直选/功能界别/选委界议席谁属？
政情
14小时前
立法会选举 ‧ 新界东南｜方国珊终「圆梦」跻身立法会 豪取5.8万票 叶傲冬空降力保次席
01:23
立法会选举 ‧ 新界东南｜方国珊终「圆梦」跻身立法会 夺5.8万票成全港票后：没有奇迹 只有累积才有成绩
政情
8小时前
立法会选举｜江旻憓空降旅游界胜选 未回应提问即离开 对手马轶超仅得23票
01:13
立法会选举｜江旻憓空降旅游界胜选 未回应提问即离开 对手马轶超仅得23票
政情
7小时前
立法会选举｜政党势力分布一览：民建联增至20席 新民党议席「斩半」成输家 工联会两议员连任失败
立法会选举｜政党势力分布一览：民建联增至20席 新民党议席「斩半」成输家 工联会两议员连任失败
政情
4小时前
前TVB男星沦落街头派传单冇人识 曾是王晶爱将 恋女星被指博上位分手后态度依旧？
前TVB男星沦落街头派传单冇人识 曾是王晶爱将 恋女星被指博上位分手后态度依旧？
影视圈
19小时前
TVB「最强绿叶」25岁女报喜！IB 41分入港大再修毕硕士 受名导力捧已荣升业主
TVB「最强绿叶」25岁女报喜！IB 41分入港大再修毕硕士 受名导力捧已荣升业主
影视圈
19小时前
深圳莲塘新商场「景福安荟邻」开幕！一出关直达 连接地铁 50+餐厅商舖进驻 潮汕火锅/糕饼店/按摩
深圳莲塘新商场「景福安荟邻」开幕！一出关直达 连接地铁 50+餐厅商舖进驻 潮汕火锅/糕饼店/按摩
旅游
2025-12-07 10:00 HKT
立法会选举｜功能界别当选全名单：江旻憓胜出旅游界 黄浩明夺地建界 一民建联议员「堕马」
03:10
立法会选举｜功能界别当选全名单：江旻憓胜出旅游界 黄浩明夺地建界 一民建联议员「堕马」
政情
8小时前
前TVB「靓仔过梁朝伟」男星超市贪婪试食？挺巨腩状态今非昔比  养三头家传年花500万
前TVB「靓仔过梁朝伟」男星超市贪婪试食？挺巨腩状态今非昔比  养三头家传年花500万
影视圈
4小时前
连锁酒楼叹早茶！点心孖宝$34.8 小笼包/烧卖/虾饺 星期一至日有得食
连锁酒楼叹早茶！点心孖宝$34.8 小笼包/烧卖/虾饺 星期一至日有得食
饮食
2025-12-07 10:00 HKT