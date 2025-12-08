港大应用新成像技术 助减食道手术风险

香港大学的跨学科团队近日首次将近红外线二区（NIR-II，1000至3000纳米）萤光成像技术临床应用于食道切除术，以减低「吻合口渗漏」的风险。港大表示，本港已约有30名病人在新的萤光成像技术辅助下完成食道切除术，成效理想，研究成果已于学术期刊《美国国家科学院院刊》发表。

对比度和解析度更佳

港大新一代红外线萤光成像技术的应用。(图片来源：香港大学网站)

港大指出，食道切除术是相当复杂的外科手术，须切除受病变或癌症影响的食道部分，当中备受关注的并发症之一是「吻合口漏」，即食道与胃管缝合处发生的胃肠道缺损，发生率介乎10至30%，可导致术后并发症风险大幅提高，严重者可致命，故如何准确、客观评估组织灌注情况，并选择最佳吻合位置，对外科医生而言至关重要。

此研究是「产学研1+计划」和赛马会「纳米科学和纳米医学」创科实验室和生命科学与能源材料创新研究院的成果之一。研究团队的最新技术，结合高解析度的红外线二区影像和快速电脑视讯分析，能客观地划分血供良好区和不良区，避免受操作者主观判断影响，从而更精准地指导切除和重建手术，并降低吻合口漏的风险。如与传统的近红外线一区相比，近红外线二区成像的对比度和解析度更佳。

有份领导项目的港大化学系、机械工程系及生物医学学院讲座教授戴宏杰形容，今次是跨学科合作的好例子，并将成像技术由小鼠实验推展至临床应用。

