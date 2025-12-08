两间直资学校营运储备超出上限 苏浙公学达16.1个月

直资学校每年须向教育局提交经审核帐目，《星岛》翻查逾50间直资学校最新上载的年度报告，发现有18间学校的累积营运储备超过10个月，其中，优才（杨殷有娣）书院和苏浙公学更分别达12.64个月和16.1个月，超出现行规定的上限。教育局回复本报查询时证实，有两间直资学校的累积营运储备超出上限，已指示学校妥善处理超逾储备上限的盈余；局方会继续与两间学校跟进，确保学校营运符合要求。

按教育局规定，直资学校于每个学年完结时，需累积最少两个月的营运储备，上限为12个月。本报翻查55间直资学校最新的年度报告，发现共有18间学校的累积储备多于10个月，其中有10间学校超过11个月，优才（杨殷有娣）书院和苏浙公学更分别累积12.64个月和16.1个月的储备，两校均在财务摘要列明已按教育局要求，预留足够拨款作学费减免或奖学金计划之用。

教育局回复本报时表示，根据今年11月上载于学校网页的2023/24经审核帐目的财务资料，直资学校的平均累积储备相等于约8个月的营运开支，其中两间学校的累积营运储备超出有关上限。局方称，已指示学校妥善处理超逾储备上限的盈余，例如拨入学费减免或奖学金储备，又会继续与两校跟进有关事宜，确保其营运符合要求。

本报分别向优才（杨殷有娣）书院和苏浙公学查询如何处理超出上限的储备盈余。优才（杨殷有娣）书院回复时表示，校方以负责任且稳健的方式管理财务资源，致力保持财政健康，并以最有效的方式使用资源，一方面尽力避免提高学费，另一方面为学生提供丰富的机会和体验。校方强调，将按照教育局指引处理超逾储备上限的盈余。至于苏浙公学，则正候回复。

另一方面，2023/24学年累积盈余不足4个月的学校共有5间，当中以福建中学最少，累积营运储备为3.01个月，孔圣堂礼仁书院则有3.07个月。孔圣堂礼仁书院回复查询时指，受全港学生人数下降的影响，3年前学生数目不太稳定的情况下，该校在2022/23年度学校营运储备累积盈余仅有2.17个月，但2023/24年度学生人数逐渐增加，学校营运储备累积盈余已增加。随着该校的收生人数上升，校方初步估算2024/25年度学校营运储备累积盈余可超过5个月，2025/26年度更可达6个月以上。

直资学校议会副主席陈狄安分析，有直资学校响应当局呼吁，录取更多经「人才计划」来港的学生，估计因此令学校的学费收入及财务资源增加，「特别是过往有些学校于学生离校后可能不填补（学额空缺），现在则会填补。」他亦不排除有学校预留多个月的储备，是为了改善学校设施。不过，他预计随着政府计划削减资源，部分直资学校近几年累积的储备盈余或会在未来数年逐渐减少。

