JUPAS首轮申请截止 岭大健康及社会服务管理近50人争1学额

大学联招（JUPAS）首轮申请日前截止，8间资助大学昨日公布受欢迎课程的首三志愿（Band A）申请人数，其中，竞争最激烈的课程为岭南大学的「社会科学（荣誉）学士 - 健康及社会服务管理」，约49.3人争1个学额。其次为香港教育大学的「心理学荣誉社会科学学士」，约48人争1个学额。教大的「运动科学及教练荣誉理学士及体育教育荣誉学士」课程同样热门，约47人争1个学额。

教大心理学48人争1学额

JUPAS首轮申请在本周三截止，《星岛》向八大查询今年的申请情况。其中，以Band A计算，岭大「社会科学（荣誉）学士 - 健康及社会服务管理」的竞争最激烈，该课程只提供8个学额，共有394人申请，约49.3人争1个学额。其次为设有20个学额的教大「心理学荣誉社会科学学士」，有952人报读，约48人争1个学额。教大的「运动科学及教练荣誉理学士及体育教育荣誉学士」课程，设25个学额，竞争亦激烈，共1168人申请，约47人争1个学额。

不少课程同样竞争激烈，例如香港理工大学的「工商管理组合学士课程」，设有约17个学额，有714人申请，今年约42人争1个学额。至于去年平均43人竞争一个学额的教大「文化传承教育与艺术管理荣誉文学士及中国历史教育荣誉学士」课程，今年竞争略为缓和，该课程提供12个学额，今年吸引436人申请，约36人争夺一席。

理大护理学逾2200人报读

以申请人数计算，最多人报读的课程是理大的「护理学（荣誉）理学士」，共2236人报读，学额为193个。此外，随着中国航天事业持续发展，香港亦积极配合国家推动航天科技。本地院校的航空工程相关课程也渐受关注，包括香港科技大学的「机械及航空航天工程学系」，今年申请人数达518人，较去年申请人数上升超过5成，平均6.7人竞争一个学位。

自资院校香港都会大学回复本报指，选择都大课程的申请人数为30444人，较去年上升15.7%，连续第二年双位数增幅；而选择都大课程为Band A的申请数目为11739宗，较去年大幅上升30.8%。当中，竞争最激烈的为设有25个学额的「持续旅游及款待管理荣誉工商管理学士」课程，有433人申请，约17.3人争1个学额。

