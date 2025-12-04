升中丨中一自行分配学位申请表明日起派发 须于1月2日至16日递交申请

教育局今日（4日）公布，参加2026年度中一派位的小六学生家长，如欲为子女申请官立、资助、按位津贴中学及参加派位的直资中学的自行分配学位，必须在2026年1月2日至16日向有关中学递交申请。《中一自行分配学位申请表》将于明日起派发。

升中丨《中学概览》明日发布

家长如欲为子女申请官立、资助、按位津贴中学及参加派位的直资中学的自行分配学位，必须在2026年1月2日至16日向有关中学递交申请。资料图片

如家长已登记成为「中一派位电子平台」用户并以「智方便+」绑定帐户，可于明日（5日）起透过电子平台浏览升中选校的相关资讯，以及于稍后时间递交自行分配学位申请和查阅申请结果。

为照顾不同家长的需要，教育局会继续接受纸本申请表，并已通知参加中一派位的小学于明日领取《中一自行分配学位申请表》及《申请中一自行分配学位手册》。每名参加中一派位的小六学生的家长将透过其子女就读的小学收到两份纸本申请表。学生如非就读参加派位的小学（包括合资格的新来港儿童及各人才入境计划下的受养人），其家长可前往教育局学位分配组索取有关申请表。

此外，家庭与学校合作事宜委员会将于明日发布《中学概览2025／2026》网上版，全港小学亦会向本学年就读小六的学生的家长派发《中学概览》印刷本。

本报记者

