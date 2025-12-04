新版《学校行政手册》列明两情况不可拒收转介学生 教界人士料助SEN及人才子女入学

教育局近日更新适用于资助学校的《学校行政手册》，新版本新增的修订，包括列明学校在取录由教育局常任秘书长转介的学生前，学校不可以申请人不符合某年级的入学水平，或学校的高中选修科目组合未能完全配合申请人的意愿为由，而拒绝处理其入学申请。有教育界人士相信，教育局在《学校行政手册》加入相关的新修订内容，是为了协助有特殊教育需要（SEN）的学生，以及「人才子女」入学。

家校应磋商学生适合入读级别

新版《学校行政手册》列明，在取录由教育局常任秘书长转介的学生前，学校不可以申请人不符合某年级的入学水平，或学校的高中选修科目组合未能完全配合申请人的意愿为由，而拒绝处理其入学申请。2025年11月版《学校行政手册》截图

教育局近日上载2025年11月版的《学校行政手册》，本报对比今年8月份的版本，新版本的《学校行政手册》列明，在取录由教育局常任秘书长转介的学生前，学校可一如以往按其校本机制面见学生，以专业判断评定申请人适合就读的级别。然而，学校不可以申请人不符合某一年级的入学水平，而拒绝处理有关申请，校方应与相关家长磋商，安排该学生应入读的级别。

至于涉及高中年级的入学转介申请，新版本的《学校行政手册》指出，如学校的选修科目组合未能完全配合申请人的意愿，校方不可以此为由拒绝处理有关申请，而应按校本安排，尽力提供协助，提供可供选择的科目供申请人考虑。

学生不能同时在多于一间资助学校注册

《学校行政手册》列明，学每名教职员在受聘前，均须由注册医生进行体格检验，包括胸肺X光检查。2025年11月版《学校行政手册》截图

《学校行政手册》的新修订内容，亦包括列明每名学生不能同时在多于一间公帑资助学校注册，学校必须确保其收生条件符合现行的香港法例，以及教育局不时发出的行政指令。另外，手册列明，学校聘用教职员时，除了按日薪聘用的代职人员外，每名教职员在受聘前，均须由注册医生进行体格检验，包括胸肺X光检查。

邓飞：教育局如收学生求助应跟进

对于教育局在《学校行政手册》列明学校不可拒绝处理获转介学生入学申请的情况，立法会选举教育界候选人邓飞接受《星岛》访问时表示，教育局在转介学生时应该不会出现错配的情况，学校亦可为有关学生进行笔试和面试。他估计，局方在《学校行政手册》加入相关的新修订内容，是为了协助有特殊教育需要的学生，以及「人才子女」入学。

邓飞认为，高中选修科目组合未能完全配合申请人的意愿的情况，有机会与持受养人签证或「高才通」申请人子女有关，他们可能因找不到学校，而向教育局求助。另外，他亦不排除当局作出新修订，是因应有学校婉拒当局转介的有特殊教育需要学生，「他们可能成绩达标，但学校认为SEN配套不够而婉拒收生。」就此，他认为在学生入读后，教育局应跟进学生与学校是否匹配，「如果学生读得不理想、不开心而主动向教育局求助时，亦应作出跟进。」

张泽松：教育局应公布清晰的转介准则

另一名立法会选举教育界候选人张泽松相信，教育局限制学校以学业水平或科目组合为由拒绝收生，能确保某些在常规收生机制下面临特殊困难的学生，例如SEN、家庭遭遇重大变故或新来港学生等的受教育权不被剥夺。惟他强调，此机制不应取代学校的专业收生权，当局在执行上应避免对学校造成不合理的行政与教学压力。

他建议教育局公布清晰的转介准则，明确说明在哪些特定的情况下才会启动此程序；局方亦应在需要时提供配套资源，包括专项拨款、教育心理学家和言语治疗师等专业人员支援，以及教师培训，确保学校有能力为有关学生提供适切教育，同时不影响其他学生的学习质素。

记者 欧文瀚

