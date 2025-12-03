连镇邦：AI学习伙伴「Professor E」拟拓展至中学 公民科内地考察 助引导学生反思丨星岛访问

随着人工智能（AI）在教育领域迅速发展，有校长会与大学团队合作，以AI学习伙伴协助中学生记录及反思学习历程。香港中学校长会主席连镇邦接受《星岛》访问时表示，该会于今年8月起推行「Buddy-Prof E」计划，将AI聊天学习平台「Professor E」从大学延伸至中学阶段，照顾学生的学习及情绪需要。目前已有5间中学试用，其中有学校曾在公民科内地考察团中让学生使用该平台，引导学生作自我反思。

目前有5间中学试用平台

中学校长会昨日举行60周年会庆的周年大会，主题为「上下求索 跨高越远（续篇）」，「Professor E」创办人、香港科技大学副教授兼高级顾问（创业）黄岳永是周年大会主题演讲的讲者之一。黄岳永表示，「Professor E」平台于3年前推出，目前已有5间大学应用，帮助学生处理心理与压力问题，未来拟让平台走进中学。

连镇邦向本报指出，校长会目前最关注的两大议题，分别是AI在教育中的应用，以及学生的幸福感。该会与黄岳永合作，在今年推出「Buddy-Prof E」计划，将AI学习伙伴「Professor E」拓展至中学阶段，让学生通过平台进行反思，成为「有正面思考、有感觉的年青人」。

连镇邦透露，目前有5间中学在交流活动中试用平台。其中，香港青年协会李兆基书院于今年4月，在共有逾100名中四学生参加的公民科江西「饮水思源」考察团中试用「Professor E」。该校公民科科主任潘咏诗分享，老师会预先在平台拟定反思问题，参与考察的学生其后每日就学习历程与「Professor E」对话，例如分享观赏《长征第一渡》舞台剧的感想。她认为，相比传统分组分享，平台能让学生更自在、详尽地抒发想法，同时有助老师运用大数据更有效地检讨及优化活动。

校长：如同多一位随团老师

粉岭救恩书院校长邱洁莹认为，对学生而言，使用「Professor E」如同「多了一位随团老师」。叶伟豪摄

粉岭救恩书院亦于今年9月率先在日本交流团中试用「Professor E」，该校校长邱洁莹表示，交流团共有29名中二至中四学生参与。相关对话数据会交由科大团队分析，并生成每日报告发送至学校通讯群组，报告涵盖学生对话重点、AI对活动的改善建议等。邱洁莹认为，对学生而言，使用「Professor E」如同「多了一位随团老师」，平台能引导学生深入思考，并像日记般帮助记录点滴；对教师而言，每日报告有助即时调整活动安排，并更针对性地辅导较少主动发言的学生。

另一方面，不少学生在大埔宏福苑五级火中受影响，连镇邦表示，就近日宏福苑火灾事故，中学校长会有接获该区学校求助，他亦相信各校长会正为受影响学生及其家庭提供不同支援。他表示，中学校长会关心学生的长远支援，正商议于未来成立基金会或专业组织，支援学生的情绪及心理发展。

记者 钟绰盈

