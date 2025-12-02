Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

DSE︱境外学校参与文凭试 须获推荐及教育局同意

教育新闻
更新时间：08:00 2025-12-02 HKT
发布时间：08:00 2025-12-02 HKT

考评局昨日发出通告，公布2027及2028年度中学文凭试考试规则的修订，位于香港境外的学校如欲参与文凭试，须证明其已得到相关教育局或部门向教育局推荐，并获教育局同意。另一方面，考评局亦公布，由2028年文凭试起，丙类其他语言科目将增设「印地语高级文凭考试（Advance Diploma in Hindi Examination）」，作为指定的印地语考试。

由2027年度文凭试起生效

考评局在考试通告公布，由2027年度文凭试起，位于香港境外的学校如欲参与文凭试，须证明其已得到相关香港境外的教育局或部门向教育局推荐，并获教育局同意其参加文凭试，且已获考评局或教育局认可之相关当局批准开办文凭试课程、并符合同等要求的认证。如有需要，考评局或会就学校参加文凭试的申请，咨询教育局及相关香港境外的教育局或部门，并获教育局同意。

另外，在考生可被取消考试成绩的违规事项当中，「在报名表格内填报虚假个人资料」一项扩展成「于文凭试相关的服务中，制作、提交或使用任何虚假文书」，包括但不限于个人资料及伪造文件。

2028年起 增设印地语考试

另外，考评局亦公布，与印度教育部中央印地语管理局（CHD）及印度驻香港及澳门总领事馆签订合作协议，由2028年文凭试起，丙类其他语言科目将增设印地语考试。

本报记者

延伸阅读：

DSE︱2026年文凭试 9月11日起接受报名 考评局：严格执行考试规则

防违规自修生报考DSE 考评局强调严密把关

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
大埔宏福苑五级火｜外佣抱婴狂奔23层走出鬼门关  受访仍颤惊：好似地狱
突发
4小时前
大埔宏福苑五级火‧持续更新｜增至151人死 政府：5的士车队提供义载往来大埔各区
突发
9小时前
连锁快餐厅长者优惠！长者咭/乐悠咭晚市75折 全线分店堂食+外卖有平
连锁快餐厅长者优惠！长者咭/乐悠咭晚市75折 全线分店堂食+外卖有平
饮食
19小时前
中年好声音4丨谷娅溦未够班做评审？教选手咬字被网民质疑 猛料学历曝光拍得住海儿
中年好声音4丨谷娅溦未够班做评审？教选手咬字被网民质疑 猛料学历曝光拍得住海儿
影视圈
16小时前
大埔宏福苑五级火丨孖妹不幸于大火中离世 时装设计师胞兄：非常沉重的打击
大埔宏福苑五级火丨孖妹不幸于大火中离世 时装设计师胞兄：非常沉重的打击
影视圈
11小时前
striking_biking@threads
大埔宏福苑五级火｜二判管工脱险后折返疏散工友  由地下跑上10楼遇难
突发
6小时前
大埔宏福苑五级火｜赵学而受大火及病痛双重打击 身心俱疲极心痛：一个都算睇住佢长大嘅妹离世
大埔宏福苑五级火｜赵学而受大火及病痛双重打击 身心俱疲极心痛：一个都算睇住佢长大嘅妹离世
影视圈
13小时前
中年好声音4｜袁帅获赞「最五灯嘅五灯」 同TVB一线花旦好老友  为比赛激减167磅
中年好声音4｜袁帅获赞「最五灯嘅五灯」 同TVB一线花旦好老友  为比赛激减167磅
影视圈
2025-11-30 23:00 HKT
巴度 (图) 于11月26日因下列两项不小心策骑〔赛事规例第100(1)条〕指控，被竞赛董事小组判罚停赛。巴度已提交上诉通知，就此等处罚的严厉程度提出上诉。
骑师巴度提出上诉
马圈快讯
17小时前
大棋盘｜大埔世纪火灾 消息：政府研设「检讨委员会」 兼重效率及独立性 向特首交报告
政情
1小时前