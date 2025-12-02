DSE︱境外学校参与文凭试 须获推荐及教育局同意

考评局昨日发出通告，公布2027及2028年度中学文凭试考试规则的修订，位于香港境外的学校如欲参与文凭试，须证明其已得到相关教育局或部门向教育局推荐，并获教育局同意。另一方面，考评局亦公布，由2028年文凭试起，丙类其他语言科目将增设「印地语高级文凭考试（Advance Diploma in Hindi Examination）」，作为指定的印地语考试。

由2027年度文凭试起生效

考评局在考试通告公布，由2027年度文凭试起，位于香港境外的学校如欲参与文凭试，须证明其已得到相关香港境外的教育局或部门向教育局推荐，并获教育局同意其参加文凭试，且已获考评局或教育局认可之相关当局批准开办文凭试课程、并符合同等要求的认证。如有需要，考评局或会就学校参加文凭试的申请，咨询教育局及相关香港境外的教育局或部门，并获教育局同意。

另外，在考生可被取消考试成绩的违规事项当中，「在报名表格内填报虚假个人资料」一项扩展成「于文凭试相关的服务中，制作、提交或使用任何虚假文书」，包括但不限于个人资料及伪造文件。

2028年起 增设印地语考试

另外，考评局亦公布，与印度教育部中央印地语管理局（CHD）及印度驻香港及澳门总领事馆签订合作协议，由2028年文凭试起，丙类其他语言科目将增设印地语考试。

本报记者

延伸阅读：

DSE︱2026年文凭试 9月11日起接受报名 考评局：严格执行考试规则

防违规自修生报考DSE 考评局强调严密把关