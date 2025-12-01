大埔宏福苑五级火丨救恩书院证实有学生不幸离世 已即时启动危机处理机制

近日流传有关救恩书院有学生在大埔宏福苑五级火中离世的消息，救恩书院今日（1日）凌晨发新闻稿证实事件，「救恩书院办学团体、法团校董会及全校师⽣，对于宏福苑发⽣的火灾中，本校有学⽣不幸离世，深感痛⼼及惋惜。」

校长：事件已交由警⽅调查

救恩书院校⻑温结冰表示，校方已即时启动危机处理机制 ，校⻑、副校⻑、辅导主任、学校社⼯及教育⼼理学家已组成专业⽀援团队，并已召开全体教职员会议及特别早会，向师⽣交代事件。学校亦已发出通告，并联络离世学⽣的家⻑，致以最深切的慰问，而事件已交由警⽅调查。

⾄于校内师⽣的关顾，温结冰指出，校方已采取三方面的措施，包括教育⼼理学家及学校社⼯已即时为离世学⽣的同班同学及好友提供辅导；校⽅已发出家⻑信及电话联系家⻑，呼吁家⻑在未来数天密切留意⼦女的情绪表现，并提供寻求协助的途径；以及学校会按照教育局建议及校本需要，对学⽣进⾏辅导及安排⽣命教育课，协助学⽣以正⾯的态度⾯对不幸和处理情绪。

本报记者

延伸阅读：

大埔宏福苑五级火丨教育局：上周四及五停课大埔区学校 明日以不同方式逐步恢复课堂

大埔宏福苑五级火丨教联会设立热线 为师生提供紧急情绪支援