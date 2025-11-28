Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五级火丨教育局向大埔区学校提供「特别事故支援津贴」 支援受影响学生和家长

教育新闻
更新时间：15:26 2025-11-28 HKT
发布时间：15:26 2025-11-28 HKT

教育局今日（28日）下午公布，因应大埔宏福苑五级火警的严重影响，将向大埔区学校提供「特别事故支援津贴」，继续支援受影响学生和家长。

大埔宏福苑五级火丨每间中小学和幼稚园将分别获发10万和5万元

为支援学校及学生应对这次事故，教育局将向大埔区每间中小学（包括特殊学校）和幼稚园分别发放10万元和5万元的「特别事故支援津贴」。学校可以灵活运用津贴，为学生、教师和家长提供适切支援，包括提供心理辅导服务、为受影响学生购买与学习相关的物品等。如有校舍因火灾而受损，教育局会透过紧急修葺工程尽快进行维修，确保校舍安全。

另外，香港赛马会亦会透过「赛马会紧急援助基金」，由学校协助向每名受影响学生提供5000元，以应对即时的学习需要，减低事件对学生的影响。

教育局将于明日（29日）及星期日（30日）为教师及家长举办5场网上特别事故心理支援讲座，以支援学校人员和家长照顾有创伤经历的学生或子女，讲者包括精神科医生、心理学家和社工。有关讲座详情，可浏览「校园．好精神」网页。

教育局表示，局方的教育心理学家及分区学校发展组人员会继续与学校保持紧密联系，并提供所需协助。
 
本报记者

延伸阅读：

大埔宏福苑五级火丨教育局：5间学校明日继续停课

大埔宏福苑五级火丨教联会讲座助学童走出阴霾 社福机构提供心理辅导

最Hit
大埔宏福苑五级火．持续更新｜增至128死79伤 火警钟失效 棚网初步达阻燃要求
大埔宏福苑五级火．持续更新｜增至128死79伤 当局指火警钟失效 棚网初步达阻燃要求
突发
1小时前
大埔宏福苑五级火｜宏福苑财险赔偿传上限20亿 中国太平终确认承保 包括建筑工程全险等 强调「应赔尽赔」
大埔宏福苑五级火｜宏福苑财险赔偿传上限20亿 中国太平终确认承保 包括建筑工程全险等 强调「应赔尽赔」已联系法团及客户
股市
5分钟前
大埔宏福苑五级火｜七仙羽准确讲中火灾？曾指今年灾煞位在东北方  被指曾讲中多地有地震
大埔宏福苑五级火｜七仙羽准确讲中火灾？曾指今年灾煞位在东北方  被指曾讲中多地有地震
影视圈
18小时前
大埔宏福苑五级火│廉署拘捕维修工程项目顾问鸿毅建筑师两董事 押解返九龙湾办公室搜证
01:17
大埔宏福苑五级火│廉署拘捕维修工程项目顾问鸿毅建筑师两董事 押解返九龙湾办公室搜证
突发
4小时前
大埔宏福苑五级火｜火警系统疑被「挂牌」停用 前保安主任痛心「悲剧本有机会避免」
01:35
大埔宏福苑五级火｜火警系统疑被「挂牌」停用 前保安主任痛心「悲剧本有机会避免」
社会
5小时前
2017伦敦住宅Grenfell Tower大火。 美联社
大埔宏福苑五级火｜2017伦敦住宅大火类同 专家分析细说应变知识
即时国际
6小时前
前TVB富贵女星3岁儿急送院 吸氧气闭眼照曝光 二婚夫悲叹：望为你分担痛楚
前TVB富贵女星3岁儿急送院 吸氧气闭眼照曝光 二婚夫悲叹：望为你分担痛楚
影视圈
6小时前
周润发鲜为人知义举曝光  74岁曾传死讯金像影帝哽咽流泪：多谢佢畀我做跟屁虫
周润发鲜为人知义举曝光  74岁曾传死讯金像影帝哽咽流泪：多谢佢畀我做跟屁虫
影视圈
7小时前
大埔宏福苑五级火｜管理员冒险敲门喊火烛 住户感谢救命之恩 网民致敬：无名英雄
大埔宏福苑五级火｜管理员冒险敲门喊火烛 住户感激救命之恩 网民致敬：无名英雄｜Juicy叮
时事热话
3小时前
大埔宏福苑五级火｜高温+浓烟比烈火致命 幸存者恐72小时后才出现3类症状 谨记火警保命3原则
大埔宏福苑五级火｜高温+浓烟比烈火致命 幸存者恐72小时后才出现3类症状 谨记火警保命3原则
医生教室
4小时前