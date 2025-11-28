大埔宏福苑五级火丨教育局向大埔区学校提供「特别事故支援津贴」 支援受影响学生和家长

教育局今日（28日）下午公布，因应大埔宏福苑五级火警的严重影响，将向大埔区学校提供「特别事故支援津贴」，继续支援受影响学生和家长。

为支援学校及学生应对这次事故，教育局将向大埔区每间中小学（包括特殊学校）和幼稚园分别发放10万元和5万元的「特别事故支援津贴」。学校可以灵活运用津贴，为学生、教师和家长提供适切支援，包括提供心理辅导服务、为受影响学生购买与学习相关的物品等。如有校舍因火灾而受损，教育局会透过紧急修葺工程尽快进行维修，确保校舍安全。

另外，香港赛马会亦会透过「赛马会紧急援助基金」，由学校协助向每名受影响学生提供5000元，以应对即时的学习需要，减低事件对学生的影响。

教育局将于明日（29日）及星期日（30日）为教师及家长举办5场网上特别事故心理支援讲座，以支援学校人员和家长照顾有创伤经历的学生或子女，讲者包括精神科医生、心理学家和社工。有关讲座详情，可浏览「校园．好精神」网页。

教育局表示，局方的教育心理学家及分区学校发展组人员会继续与学校保持紧密联系，并提供所需协助。



