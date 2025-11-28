Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

科大研新柔性复合材料 开创机械智能新方向

教育新闻
更新时间：11:02 2025-11-28 HKT
发布时间：11:02 2025-11-28 HKT

由香港科技大学物理系助理教授许钦与机械及航空航天工程系助理教授胡文琪联合领导的研究团队，近日在柔性复合材料领域取得突破，研发出一种具高度可编程性且具非对称力学响应的新型柔性复合材料系统。团队成功将「剪切—堵塞」相变机制融入高分子聚合物基体，为实现机械智能系统提供关键的材料基础，冀发展新一代智能材料与装置。

材料具高度可编程性

科大团队成功研发一种具高度可编程性且具非对称力学响应的新型柔性复合材料系统。科大提供
科大团队成功研发一种具高度可编程性且具非对称力学响应的新型柔性复合材料系统。科大提供

有别于传统方式，许钦和胡文琪的研究提出一种全新设计范式，利用「剪切—堵塞」相变物理机制发展出柔性复合材料，展现出独特的科学优势与工程潜力。与传统脆弱的刚性超材料不同，柔性复合材料不仅具有高度可编程的力学特性，同时具备出色的抗断裂能力，展现出高韧性。通过调控其内在的「剪切—堵塞」相变过程，可以精确控制材料性质，从而自主制订所需力学响应，以满足不同应用需求。

研究团队亦将「剪切—堵塞」结构与空间调变的磁性分布相结合，创造出活性智能新材料。这种新材料可用作仿生软体机械人，在狭小环境中灵活移动；也可以作为智能阀门，在微流控系统中实现选择性流控。

研究获香港研究资助局和科大海洋机器人及蓝色经济技术基金资助，相关内容已于《自然．材料》（Nature Materials）期刊发表，科大物理系博士生徐畅为论文的第一作者。

本报记者

延伸阅读：

大埔宏福苑五级火丨科大学生一度被困火场 现已获救 科大：已启动支援机制

科大医学院︱梁智鸿：临床科研结合成功跑出 「第二学位制」读音乐出身亦可报考

最Hit
大埔宏福苑五级火．持续更新｜增至128死79伤 火警钟失效 棚网初步达阻燃要求
大埔宏福苑五级火．持续更新｜增至128死79伤 当局指火警钟失效 棚网初步达阻燃要求
突发
1小时前
大埔宏福苑五级火｜宏福苑财险赔偿传上限20亿 中国太平终确认承保 包括建筑工程全险等 强调「应赔尽赔」
大埔宏福苑五级火｜宏福苑财险赔偿传上限20亿 中国太平终确认承保 包括建筑工程全险等 强调「应赔尽赔」已联系法团及客户
股市
5分钟前
大埔宏福苑五级火｜七仙羽准确讲中火灾？曾指今年灾煞位在东北方  被指曾讲中多地有地震
大埔宏福苑五级火｜七仙羽准确讲中火灾？曾指今年灾煞位在东北方  被指曾讲中多地有地震
影视圈
18小时前
大埔宏福苑五级火│廉署拘捕维修工程项目顾问鸿毅建筑师两董事 押解返九龙湾办公室搜证
01:17
大埔宏福苑五级火│廉署拘捕维修工程项目顾问鸿毅建筑师两董事 押解返九龙湾办公室搜证
突发
4小时前
大埔宏福苑五级火｜火警系统疑被「挂牌」停用 前保安主任痛心「悲剧本有机会避免」
01:35
大埔宏福苑五级火｜火警系统疑被「挂牌」停用 前保安主任痛心「悲剧本有机会避免」
社会
5小时前
2017伦敦住宅Grenfell Tower大火。 美联社
大埔宏福苑五级火｜2017伦敦住宅大火类同 专家分析细说应变知识
即时国际
6小时前
前TVB富贵女星3岁儿急送院 吸氧气闭眼照曝光 二婚夫悲叹：望为你分担痛楚
前TVB富贵女星3岁儿急送院 吸氧气闭眼照曝光 二婚夫悲叹：望为你分担痛楚
影视圈
6小时前
周润发鲜为人知义举曝光  74岁曾传死讯金像影帝哽咽流泪：多谢佢畀我做跟屁虫
周润发鲜为人知义举曝光  74岁曾传死讯金像影帝哽咽流泪：多谢佢畀我做跟屁虫
影视圈
7小时前
大埔宏福苑五级火｜管理员冒险敲门喊火烛 住户感谢救命之恩 网民致敬：无名英雄
大埔宏福苑五级火｜管理员冒险敲门喊火烛 住户感激救命之恩 网民致敬：无名英雄｜Juicy叮
时事热话
3小时前
大埔宏福苑五级火｜高温+浓烟比烈火致命 幸存者恐72小时后才出现3类症状 谨记火警保命3原则
大埔宏福苑五级火｜高温+浓烟比烈火致命 幸存者恐72小时后才出现3类症状 谨记火警保命3原则
医生教室
4小时前