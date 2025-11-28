大埔宏福苑五级火丨教联会讲座助学童走出阴霾 社福机构提供心理辅导

大埔宏福苑发生五级火，导致多人死伤及失踪，不少大埔区学生亦受影响。为协助受影响学生及其家庭应对突发灾难带来的情绪冲击，有教育界组织向教师提供应对及支援指引，并于今日举办有关协助学童走出火灾后的心理阴影讲座。有社福机构亦提供多项紧急支援措施，包括儿童临时托管、心理辅导等。

讲座内容涵盖危机评估等

香港教育工作者联会于今日下午举办专题讲座，由香港教育大学的学者主讲，对象为教职员，讲座内容涵盖学童普遍的反应、危机评估及教师的基本支援方法等。该会亦为教师提供应对与支援指引，以便教师在校园内更有效地识别并协助受影响的学生。

香港小童群益会表示，会方提供多项紧急支援服务，包括儿童临时托管、家庭支援、学前儿童课余托管及情绪与心理辅导等。该会呼吁家长密切留意子女在灾难后可能出现的各项反应，例如特别黏人、突然发脾气、害怕分离及表现疏远或抗拒等，并建议家长先稳定自身情绪，再用简单、真实而不吓人的说话，让孩子明白「发生了什么事」和「现在较安全了」。若孩子的相关反应持续多于数星期，家长应及早寻求专业支援。

香港红十字会则指，该会设有即时心理支援服务，为受情绪困扰的市民提供初步辅导，减轻创伤引发的压力与情绪反应。服务由已受训的职员及义工负责，并由临床心理学家提供专业支援。

