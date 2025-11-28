中大首推「外交与国际研究」跨科课程 首年设15学额 学生有机会赴UNESCO世衞实习

为应对全球地缘政治及国际外交的急速变化，香港中文大学将于2026/27学年推出全港首个跨学科「外交与国际研究」本科课程，首年设15个学额，以培养具备国际视野与外交实务能力的新一代人才。中大社会科学院政务与政策科学学院讲师孔永乐接受《星岛》访问时表示，学生将有机会前往联合国教科文组织（UNESCO）、世界衞生组织（WHO）等国际机构实习，并参与必修暑期培训及海外交流计划，协助学生从多角度理解国际事务与外交运作。

学生赴北京外交学院接受培训

新开办的「外交与国际研究」本科课程，首年设15个学额，课程由中大社会科学院与法律学院联合开办，结合两院学术专长，涵盖国际关系、国际政治经济学、国际法、文化政治心理学、调解与冲突解决等核心内容，协助学生从多角度理解国际事务与外交运作。

课程设计注重理论与实务结合，社会科学院政务与政策科学学院讲师孔永乐向本报表示，学生将有机会前往联合国教科文组织、世界衞生组织及国际货币基金组织等国际机构，以及大使馆实习，并参与必修暑期培训及海外交流计划。

在首年暑假，校方将安排学生前往北京外交学院接受专业外交培训，海外交流亦包括荷兰莱顿大学、美国德拉瓦大学等知名学府，全方位深化学生对外交与国际事务的认知。此外，学生须修读中英文以外的第三语言，以增强跨文化沟通能力。

被问及为何课程的首年暑假会让学生前往北京外交学院，孔永乐指「国际事务很多时候都离不开中国」，课程中亦会有不同国际议题供学生认识及修读，包括中国外交、领海争议、中日关系等。

学生毕业后出路多元 不限于外交官

孔永乐指出，课程旨在培养具国际视野、懂得处理国际事务的人才。他指香港既有独特优势，又是中国的一部分，兼具国际化视野，学生毕业后出路多元，不限于外交官，亦可在政府、大学、国际组织等机构工作，以应对相关外交工作。

此外，私营机构对地缘政治议题日益重视，掌握相关知识的学生在就业市场上将具竞争优势，他相信同学掌握相关议题后将具有优势，并笑言「之后有第一届毕业生后，便可以（向记者）分享更多。」至于课程日后会否增加学额，他指大学会按课程的发展再作调整。他亦指，对外交话题感兴趣或熟悉相关国际议题的学生，在入学申请时也有优势。

记者 佘丹薇

