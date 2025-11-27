Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五级火丨教育局：5间学校明日继续停课

教育新闻
更新时间：19:36 2025-11-27 HKT
发布时间：19:36 2025-11-27 HKT

教育局于今日（27日）傍晚7时10分公布，受大埔宏福苑火警及附近道路阻塞交通影响，明日（28日）将有5间学校继续停课。

大埔宏福苑五级火丨停课学校包括大埔浸信会公立学校等

教育局在最新的特别通告中表示，5间学校于11月28日继续停课，包括中华基督教会冯梁结纪念中学、大埔浸信会公立学校、圣公会阮郑梦芹小学、港九街坊妇女会孙方中书院、保良局刘进幼稚园。教育局表示，就停课安排，请家长留意教育局及学校最新公布。

此外，教育局指出，就小一入学自行分配学位，相关学校今日已成功联络所有受影响家长，并为其子女的注册手续作特别安排。

根据教育局今日凌晨1时10分发出的特别通告，今日大埔区有13间学校停课，包括圣公会阮郑梦芹小学、中华基督教会冯梁结纪念中学、大埔浸信会公立学校、灵粮堂刘梅轩中学、港九街坊妇女会孙方中书院、保良局田家炳千禧小学、保良局刘进幼稚园及安基司国际幼儿园（涤涛山分校）等。

本报记者

延伸阅读：

大埔宏福苑五级火｜圣公会阮郑梦芹小学小一自行分配学位注册改场地 区内多间中小学今日停课一天

大埔宏福苑五级火｜殉职消防员何伟豪为圣公会圣西门吕明才中学旧生
 

