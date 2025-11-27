都大推动在囚人士教育 获田家炳基金会捐400万

香港都会大学在过去30多年来为在囚人士提供高等教育，校方近日获田家炳基金会捐赠400万元，继续支持「田家炳基金会助学金」，以推动在囚人士教育及「田家炳中华文化中心」的未来发展。都大校长林群声表示，大学通过为在囚人士提供持续学习及接受高等教育的机会，协助他们重建良好价值观。

林群声：感谢基金会捐赠 助在囚人士改过自新

都大近日获田家炳基金会捐赠400万元。都大提供

此笔捐款将进一步推动在囚人士教育，同时加强传统文化与科技的结合，从而推广中华文化的传承。林群声感谢基金会慷慨捐赠，以及过去近30载对在囚人士教育的支持，并指与都大的教育理念非常脗合，通过为在囚人士提供持续学习及接受高等教育的机会，协助他们重建良好价值观，以助他们改过自新、重新融入社会。

都大校长林群声与都大副校长（研究及拓展）郭予光到访田家炳基金会。都大提供

早前林群声亦联同都大副校长（研究及拓展）郭予光到访田家炳基金会，与田家炳基金会董事局主席田荣先、执行主席阮邦耀等会面，交流最新合作和未来发展。

翻查资料，都大自1990年起为在囚人士提供高等教育，今年1月更有本港首名在囚期间取得博士学位的人士，获都大颁授教育博士学位。

本报记者

