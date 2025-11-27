大埔宏福苑五级火｜圣公会阮郑梦芹小学小一自行分配学位注册改场地 区内多间中小学今日停课一天

大埔宏福苑的五级火造成多人死伤，政府于今日（27日）凌晨3时21分发新闻稿表示，各个部门和单位全力应对大埔五级火警，并进行多方面的工作；教育局昨晚10时03分公布，大埔区内多间中小学停课。位于大埔广福邨的圣公会阮郑梦芹小学昨日公布，因学校外范围仍被封锁，今日会停课一天，小一自行分配学位注册的场地将改为圣公会救主堂幼稚园。另外，有最少3间幼稚园于今日停课。

大埔宏福苑五级火｜最少13间学校停课 其中部分学校仍如常开放

圣公会阮郑梦芹小学昨日在学校网页公布最新消息，指截至昨晚，因宏福苑火灾仍未受到控制，学校外范围亦被封锁，因此11月27日学校会停课一天。该校今日的2026至2027年度小一自行分配学位注册，改为位于大埔广福邨广仁楼的圣公会救主堂幼稚园举行，提醒家长留意最新注册安排。

连同圣公会阮郑梦芹小学在内，大埔区最少有13间学校今日停课，包括中华基督教会冯梁结纪念中学、大埔浸信会公立学校、灵粮堂刘梅轩中学、港九街坊妇女会孙方中书院、保良局田家炳千禧小学、保良局刘进幼稚园及安基司国际幼儿园（涤涛山分校）等。

其中，港九街坊妇女会孙方中书院昨日在学校网页表示，受火灾影响，预计附近区域交通仍会受阻，周边环境尚未完全解封、交通中断或严重挤塞，影响学生上学，「为保障全体学生往返学校之安全，避免意外风险，本校召开教师危机小组会议后，经审慎考量，议决11月27日 (星期四) 全校停课一天。」校方续指，在停课期间，学校仍会如常开放，以照顾有需要的学生，「敬请家长确保子女留在安全地方，避免前往大埔火灾现场一带，并密切留意子女情绪。」

大埔宏福苑五级火｜灵粮堂刘梅轩中学考试顺延至下周一

灵粮堂刘梅轩中学昨日在学校网页表示，考虑部分学生未能回家，亦有不少学生情绪上受困扰，影响考试表现，经该校校董会及教育局批准，学校决定星期四停课。校方表示今日仍会开放校园，支援受火灾影响心情的学生；在安全的情况下，学生亦可回校温习。至于原定今日举行的考试科目，将顺延至12月1日、即下星期一举行。

截至11月27日凌晨1时10分，最新停课学校名单：

中华基督教会冯梁结纪念中学

大埔浸信会公立学校

圣公会阮郑梦芹小学

灵粮堂刘梅轩中学

港九街坊妇女会孙方中书院

保良局田家炳千禧小学

德萃小学

大光德萃书院

挪威国际学校（幼稚园部）

恩主教书院

王肇枝中学

保良局刘进幼稚园

安基司国际幼儿园（涤涛山分校）

