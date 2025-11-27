Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五级火｜圣公会阮郑梦芹小学小一自行分配学位注册改场地 区内多间中小学今日停课一天

教育新闻
更新时间：07:00 2025-11-27 HKT
发布时间：07:00 2025-11-27 HKT

大埔宏福苑的五级火造成多人死伤，政府于今日（27日）凌晨3时21分发新闻稿表示，各个部门和单位全力应对大埔五级火警，并进行多方面的工作；教育局昨晚10时03分公布，大埔区内多间中小学停课。位于大埔广福邨的圣公会阮郑梦芹小学昨日公布，因学校外范围仍被封锁，今日会停课一天，小一自行分配学位注册的场地将改为圣公会救主堂幼稚园。另外，有最少3间幼稚园于今日停课。

大埔宏福苑五级火｜最少13间学校停课 其中部分学校仍如常开放

圣公会阮郑梦芹小学昨日在学校网页公布最新消息，指截至昨晚，因宏福苑火灾仍未受到控制，学校外范围亦被封锁，因此11月27日学校会停课一天。该校今日的2026至2027年度小一自行分配学位注册，改为位于大埔广福邨广仁楼的圣公会救主堂幼稚园举行，提醒家长留意最新注册安排。

连同圣公会阮郑梦芹小学在内，大埔区最少有13间学校今日停课，包括中华基督教会冯梁结纪念中学、大埔浸信会公立学校、灵粮堂刘梅轩中学、港九街坊妇女会孙方中书院、保良局田家炳千禧小学、保良局刘进幼稚园及安基司国际幼儿园（涤涛山分校）等。

其中，港九街坊妇女会孙方中书院昨日在学校网页表示，受火灾影响，预计附近区域交通仍会受阻，周边环境尚未完全解封、交通中断或严重挤塞，影响学生上学，「为保障全体学生往返学校之安全，避免意外风险，本校召开教师危机小组会议后，经审慎考量，议决11月27日 (星期四) 全校停课一天。」校方续指，在停课期间，学校仍会如常开放，以照顾有需要的学生，「敬请家长确保子女留在安全地方，避免前往大埔火灾现场一带，并密切留意子女情绪。」

大埔宏福苑五级火｜灵粮堂刘梅轩中学考试顺延至下周一

灵粮堂刘梅轩中学昨日在学校网页表示，考虑部分学生未能回家，亦有不少学生情绪上受困扰，影响考试表现，经该校校董会及教育局批准，学校决定星期四停课。校方表示今日仍会开放校园，支援受火灾影响心情的学生；在安全的情况下，学生亦可回校温习。至于原定今日举行的考试科目，将顺延至12月1日、即下星期一举行。

截至11月27日凌晨1时10分，最新停课学校名单：

  • 中华基督教会冯梁结纪念中学
  • 大埔浸信会公立学校
  • 圣公会阮郑梦芹小学
  • 灵粮堂刘梅轩中学
  • 港九街坊妇女会孙方中书院
  • 保良局田家炳千禧小学
  • 德萃小学
  • 大光德萃书院
  • 挪威国际学校（幼稚园部）
  • 恩主教书院
  • 王肇枝中学
  • 保良局刘进幼稚园
  • 安基司国际幼儿园（涤涛山分校）

关于停课安排，请留意教育局网站及学校公布

本报记者

延伸阅读：

大埔宏福苑五级火｜教育局 : 中华基督教会冯梁结纪念中学等6间学校明日停课

大埔宏福苑五级火｜消防深夜再救出多名居民 婴儿戴氧气罩送院

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
大埔宏福苑五级火｜宏福苑财险赔偿传上限20亿 人身伤亡责任无限次赔款 中国太平高层独家回应
大埔宏福苑五级火｜宏福苑财险赔偿传上限20亿 人身伤亡责任无限次赔款 中国太平高层独家回应
股市
30分钟前
大埔宏福苑五级火．直播｜增至55人死 4座大致救熄3座火势受控 李家超视察灾场
突发
4小时前
大埔宏福苑五级火丨MAMA紧急改内容火焰舞台消失 传周润发杨紫琼不出席 大会公开最新安排
01:51
大埔宏福苑五级火丨MAMA紧急改内容火焰舞台消失 传周润发杨紫琼不出席 大会公开最新安排
影视圈
3小时前
宏福苑五级大火｜最后通话听妻喊「好大烟 顶唔顺」 丈夫盼妻子尽快获救：生又好，死又好，快啲救佢出嚟
01:20
宏福苑五级大火｜最后通话听妻喊「好大烟 顶唔顺」 丈夫盼妻子尽快获救：生又好，死又好，快啲救佢出嚟
社会
5小时前
大埔宏福苑五级火｜全城送暖人链运物资 网民：港人几时都咁有爱｜Juicy叮
大埔宏福苑五级火｜全城送暖人链运物资 网民：港人几时都咁有爱｜Juicy叮
时事热话
7小时前
大埔宏福苑五级火｜李嘉诚基金会捐3000万支援火灾 周大福集团捐2000万 小米及腾讯基金会各捐1000万
大埔宏福苑五级火｜李嘉诚基金会捐3000万支援火灾 周大福集团捐2000万 小米及腾讯基金会各捐1000万
商业创科
2小时前
荃湾荃乐大厦单位拖板短路起火 近百人疏散
00:42
荃湾荃乐大厦单位拖板短路起火 近百人疏散
突发
6小时前
大埔宏福苑昨日发生五级大火，燃烧近一日后仍未完全救熄，已造成至少44人死亡、58人受伤。
02:15
大埔宏福苑五级火｜建造界指八座同维修易「火烧连环船」 学会斥发泡胶堵通风口「错得离谱」
社会
6小时前
大埔宏福苑五级火丨特约演员林子幸被轰推销保险「发死人财」 TVB发声明割席强烈谴责 林子幸深夜道歉
大埔宏福苑五级火丨特约演员林子幸被轰推销保险「发死人财」 TVB发声明割席强烈谴责 林子幸深夜道歉
影视圈
5小时前
大埔宏福苑五级火｜居民确认曾发现工人吸烟 透露外墙护网打风过后曾大幅更换
大埔宏福苑五级火｜居民确认曾发现工人吸烟 透露外墙护网打风过后曾大幅更换
社会
7小时前