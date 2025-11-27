Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

研究：缺课学生平均缺席83天 逾半涉精神健康问题

香港小童群益会昨日发布一项关于中学生缺课的研究，揭示缺课问题日益严重。根据教育局数据，2023/24学年共有5572名中小学生缺课，较两年前急增88%。研究团队通过社工服务数据，收集214名缺课中学生的资料，发现缺课学生平均缺席83天，当中近6成缺课日数与学生的精神健康问题有关，部分学生更曾出现自残或自杀行为。

65%缺课学生有特殊教育需要

研究于今年5月至10月进行，结合214名缺课中学生的数据及12名学生的深度访谈内容。结果显示，65%缺课学生有特殊教育需要，50%涉及精神健康问题，包括抑郁症（29%）、自闭症（11%），以及注意力不足或过度活跃症（9%）。缺课主因包括焦虑、恐惧或紧张（55%）、缺乏学习动机（47%）、抑郁或悲伤（47%）、跟不上课堂进度（37%）及人际关系问题（34%）等。近4成学生曾自残，两成曾尝试自杀。

受访学生普遍对学习有兴趣，但受身心困扰影响出席率。部分人提到遭遇欺凌、家庭压力或师生言行等问题，加剧对学校的抗拒。曾缺课两年半的Candice分享，学校社工协助她调适考试安排及提供情绪支援，让她感到被接纳。

团体倡善用地区青少年中心

小童群益会助理总干事黄颖琴表示，精神科及临床心理服务的轮候时间长，有学生需轮候半年才能见精神科医生，其情况可能已恶化，难以及时跟进。对于中学「三层应急机制」，她指现行机制主要处理有自杀危机及短期应急的个案，未能覆盖长期缺课的学生，建议教育局善用地区青少年综合服务中心，为有需要的学生提供长期跟进。

另一方面，香港小童群益会通过学校社工服务及「携晴计划」等方式支援缺课学生。数据显示，39%受助学生已没有缺课，其中16%复课、11%转读职业训练课程、6%已毕业。该会总干事刘翀建议，在地区扩展名额与服务点，建立多元学习路径，协助学生逐步重回正轨。

记者 佘丹薇

