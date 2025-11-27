「两代情」征文比赛325间中小学参与 学生写疫下生活挑战获奖

由香港赛马会慈善信托基金捐助、香港青年旅舍协会主办的「香港赛马会社区资助计划：美荷楼香港精神学习计划」，昨日于美荷楼青年旅舍举行第十一届「两代情」征文比赛颁奖典礼。比赛吸引全港325间中小学参与，提交作品数量超过13500篇，创下历届新高。有获奖学生写疫情下的生活挑战，认为比赛有助他更深入理解及关心长辈。有小学校长则认为，比赛能让学生在科技快速发展的时代中，珍视人与人之间的关系。

获奖高中生：灵感来自祖父母经营士多经历

征文比赛鼓励学生访问长辈，通过口述历史记录昔日生活点滴，从中学习上一代人的坚毅精神与邻里情谊，并以文字传承香港故事。典礼邀得教育局常任秘书长陈颖韶担任主礼嘉宾，她在致辞中表示，比赛让年轻一代有机会与长辈深入沟通，增进彼此感情，同时让学生更了解香港社会的变迁，体会上一代人为今天繁荣安定生活所奠定的基础，学习他们坚毅不屈、积极向上的精神。她期望学生能够传承长辈珍贵的历史回忆，并身体力行，将昔日社区关爱的精神延续至今日社会。

比赛分为小学、初中及高中三个组别。高中组冠军由保良局马锦明夫人章馥仙中学中六学生陈启智获得，他以「成长路上的顺与逆」为题，记述一间旧式冰室老板在疫情期间面对结业困境，转行清洁工后重新振作、再次创业的故事。陈启智分享，创作灵感来自祖父和祖母昔日经营士多的经历。他透露，祖母在他完成获奖文章前已离世，很可惜「没有给她看到优秀一点的我」，又指他过去与祖父和祖母关系较疏离，往往在节日见面，沟通机会有限，直至参赛才反思自己与长辈之间的关系。

校长：助学生认识长辈经历

小学组冠军由林村公立黄福銮纪念学校的毕业生章梓玥（参赛时为小六学生，现升读中一）获得。她以「父母的儿时梦想」为题，记录父亲年少时怀抱漫画家梦想，虽在师长劝导下选择稳定工作，但仍坚持绘画，最终成为插画家的经历。小学组季军由荔枝角天主教小学学生张子晴获得，该校校长刘伟杰认为，学校的角色重要，应创造更多机会让两代人甚至父母与子女加强沟通。对于政府近年注重STEAM教育，他认为STEAM作为工具或知识点，不会影响传统文化与文字的学习，大众应学会「迎接新世代」，例如利用AI协助语文学习或设计教材。

此外，优才（杨殷有娣）书院获得最踊跃参与奖冠军，校长陈伟杰表示，现今世代代沟与隔膜越来越大，通过这类比赛，学生能认识长辈以往的生活。对于近日教育局取消本港师生赴日交流团，他透露学校每年4至5月会安排小六学生前往日本京都、奈良参加交流活动，认识唐宋文化，暂时未收到取消活动的消息，将继续观察情况并留意教育局指引。

记者 钟绰盈

