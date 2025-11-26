圣保罗书院中三级英文测验试题疑外泄 教育局：如涉教师专业失德 定必严肃处理

《星岛》收到中西区直资男校圣保罗书院的学生家长来函，指该校疑发生统一测验试题于试前外泄的事件。该家长指出，有英文科教师于统一测验举行前，向其中一班中三学生提供与统一测验卷高度相似的温习工作纸，尤其是英文生字部分。事后校方向家长发信，宣布取消生字部分的分数，惟家长认为事件明显涉及不公。教育局回复本报查询时表示，已促请学校就事件提交报告，如有教师涉及专业失德，定必严肃处理。

家长指工作纸相似度逾9成

有署名「一名忧心的家长」的圣保罗书院学生家长近日致函本报，投诉圣保罗书院日前发生涉及中三级英文科统一测验的不公平事件，并怀疑有教师于统一测验前泄漏试题。

该家长表示，中三级英文科统一测验于11月7日举行，全级6班的学生均须应考。其中一班的英文教师在统一测验前，向其任教班别的学生提供一份温习工作纸，「经比对后，该工作纸无论在内容、格式及题目设计上，皆与正式测验卷高度相似，相似度超过9成。其中，英文生字部分更涉及明显不公——该部分要求学生掌握40个生字及其词类（parts of speech），然而该班学生仅需专注温习其中12个生字，而该12个生字竟与正式测验中12分题目的答案完全一致。」

事后该校英文科主任（Head of English Department）向家长发信交代事件，指校方留意到统一测验中的生字部分，之前曾在其中一班的模拟测验（mock test）中出现，并宣布取消生字部分的分数，而此次的分数调整占英文科全年100总分中的0.45分。

该家长质疑受惠班别的学生仅需温习其中12个生字，「导致其他学生在时间分配及得分上处于劣势」；又指中三是「关键年级」，学生的成绩直接影响他们于年终选科的优先次序，「我们强烈要求校方正视此事，彻查涉事教师及测验设计流程，并采取适当措施确保同类事件不再发生。」

教局称校方正调查事件

教育局十分关注事件。资料图片

就今次事件，本报分别向教育局及圣保罗书院查询。教育局表示，十分关注事件，得悉后即时联络学校了解。据悉，学校正调查事件，会适时通知学生及家长有关跟进工作。教育局已促请学校详细检讨测考安排，并就事件提交报告，提醒学校务必确保所有校内测考均在公平和公正的原则下进行，以及与家长及学生保持良好沟通。

教育局称会继续跟进事件，审视学校的调查结果，如发现有教师或职员涉及任何违规行为或专业失德，定必严肃处理。

另一方面，圣保罗书院昨晚回复本报指，「由于本校正就该事件进行调查，我们目前无法提供详细资料。」

本报记者

延伸阅读：

圣保罗书院学生课室拳脚相向 校方：已呈报教育局 会向全校发信交代

精神健康︱ 三层应急机制12月1日起于中学恒常化 高小试行9个月