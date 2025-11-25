Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

小一自行分配学位｜多间名校未有世袭生「蚕食」学额情况

教育新闻
更新时间：10:50 2025-11-25 HKT
发布时间：07:00 2025-11-25 HKT

今年申请小一自行分配学位的人数较去年大减4200人，跌至不足4万人，更创下自2001年以来的新低。《星岛》统计部分受欢迎校网的学校自行取录人数，不少学校未有出现世袭生「蚕食」学额的情况。在名校林立的41校网，大部分小学于自行分配学位阶段中，均录取与该校自行分配学位学额相同的学童人数，未有超收学生，有学校更未用尽自行分配学额。

小一自行分配学位｜41校网有学校未用尽学额

本港学龄人口呈现结构性下跌，根据教育局提供的统计数字，2026年居于香港的6岁学龄人口年中推算数字为47000人，其后3年将持续减少，2027年预计将减少6400人至40600人，2028年、2029年则分别为37800人及31500人。

今年共有37581名学童申请2026年9月入读小一的官立及资助小学自行分配学位，其中19656人获录取。当中近半人属「世袭生」，有9477人是其兄或姐在该校就读或其父母在该校任职，余下的10179人则按照「计分办法准则」获分配学位。

随着学龄人口下跌，世袭生大规模「蚕食」学额的情况近年持续缓和。不少学校昨日于学校网站公布小一自行分配学位结果，在41校网的10间小学中，大部分均未有世袭生「蚕食」学额的情况出现。其中，九龙塘官立小学于自行分配学位阶段的学额为50个，昨日公布的结果显示，该校取录了45人，剩余5个学额。拔萃小学、嘉诺撒圣家学校、嘉诺撒圣家学校（九龙塘）等同样位处该校网的学校，也未有超收学生。

至于43校网，亦有多间学校未有超收学生。位于该校网的嘉诺撒小学在自行分配学位阶段取录50人，与该校于此阶段的学额相同。圣公会基德小学、圣博德学校也分别取录50人，未有超收学生。

本报记者

