DSE 2026︱文凭试全方位资讯 名师技巧/状元心得/自修空间/减压贴士一览 (持续更新)

2026年的DSE（中学文凭试）开考在即，现时正是考生全力冲刺的关键时刻。《星岛教育》与大家并肩作战，在3月至4月期间，将推出一系列考试攻略，从名师及状元的应试技巧、自修空间推介，到健康减压贴士都一应俱全，协助同学达到最佳状态，全力争取理想成绩。

DSE 2026︱名师解构中英数

DSE的中文、英文及数学科成绩都很影响升学，因此考生一定要做好应试准备！《星岛教育》今年邀请了传统名校的老师拍片分享这3科的温习及应试技巧，协助大家把握关键得分位！

中文科

DSE中文科2026｜名师剖析卷一大热范文 课外篇章温习秘技 卷二写作靠呢5招攞高分！

恩主教书院的中文科科主任庄志恒老师针对卷一，讲解范文的注意事项，及分享应付课外篇章的技巧。至于卷二，他也提供5个有助提升作文表现的方法。

英文科

DSE英文科2026｜20个名师备战及应试贴士 原来AI可以咁样练Writing及Speaking！

圣士提反女子中学的英文科老师衞茼讲解英文四卷的温习重点，同时分析常犯错误，教大家避开「伏位」！

数学科

(将于3月10日发布)

九龙华仁书院数学科主任杨俊贤老师，讲解数学科在今届DSE的变动，同时教大家在答题时，做好时间分配。

DSE 2026︱香港津贴中学议会老师撰文分析公民科及八科选修科

除了中英数，公民科及选修科都非常重要，考生不能掉以轻心！《星岛教育》邀请香港津贴中学议会的老师，撰文分析公民科与八科选修科的考试重点与温习策略，帮助同学「清concept」。

公民科

(预计3月13日发布)

作者：宣道会陈瑞芝纪念中学公民科科任主任金芷灵老师

化学科

(预计于3月18日发布)

圣伯多禄中学邝嘉颕主任

生物科

(预计3月20日发布)

皇仁旧生会中学魏碧莲副校长

物理科

(预计3月25日发布)

香港中文大学校友会联会陈震夏中学叶创权科主任

地理科

(预计3月27日发布)

九龙真光中学梁桑童科主任

历史科

(预计4月1日发布)

中华基督教会铭基书院刘辉政科主任

企会财科

(预计4月3日发布)

香港道教联合会圆玄学院第一中学郭俊廷助理校长

⁠中史科

(预计4月8日发布)

宣道会陈朱素华纪念中学李巧仪科主任

经济科

(预计4月10日发布)

保良局百周年李兆忠纪念中学陈咏宜科主任

DSE 2026︱状元温习心得

(预计3月底发布)

状元究竟有甚么过人之处？《星岛教育》访问3位去年的DSE状元，包括保良局董玉娣中学超级状元黄泓智、华英中学超级状元黄柏熹及拔萃女书院超级状元黄颖妍，他们将会以过来人身份，分享温习心得，让应届考生掌握考试秘技。

DSE 2026︱试前备忘懒人包

(预计于4月7日发布)

考试前的准备工夫非常关键，《星岛教育》特别推出「试前备忘懒人包」，内容包括恶劣天气下的应对方案，如考试延迟开考或整体改期的安排。当中还会列出考试当天必带物品清单，例如准考证、各式文具、计数机等，并特别提醒考生留意其他细节，务求做到滴水不漏、万无一失。

DSE 2026︱平价/免费自修室

(预计于3月23日发布)

不少考生都喜欢到公共图书馆或自修室温习，但往往要大排长龙。《星岛教育》今次介绍数个免费或平价价格的温习空间，让考生可以轻轻松松「chill住温」！

DSE 2026︱中医健康饮食攻略

(预计于3月16日发布)

身心健康也是考试的致胜关键！《星岛教育》从中医角度讲解因压力大、经常熬夜而容易出现的身体不适，并提供实用的饮食调理建议、日常生活作息小贴士，同时推荐滋补的营养汤水以及有助舒压的水果，让考生可以用更健康、温和的方式有效缓解考试压力。

DSE 2026︱健康减压攻略

DSE 2026｜迎战文凭试 7招考生减压+家长6大支援贴士

愈近开考日期，考生压力愈大！《星岛教育》分享7个实用的减压方法，以及家长可以做的6件事，帮助考生有效改善心态，以最稳定的状态迎接DSE。

DSE新闻资讯

努力备战考试之余，掌握DSE的最新情报也很重要。《星岛教育》致力提供最快、最新的、最全面且准确的DSE新闻资讯，亦会紧贴其他与考试息息相关的热门话题，助考生随时掌握最新动态，做好万全准备。

