DSE放榜2026︱盘点历年DSE状元「产地」 1学校曾诞27位状元 边间学校连续9年出状元？
更新时间：10:29 2026-07-15 HKT
发布时间：10:29 2026-07-15 HKT
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DSE放榜2026︱24位状元破历年纪录
中学文凭试DSE今日（7月15日）放榜，今年可说是状元丰收年，破纪录诞生了24位状元，分别来自15所中学，当中除包括11位考得7科5**的「超级状元」外，今年未有考生取得8科5**，未有「终极状元」诞生。
DSE放榜2026︱诞生状元的学校
今年诞生状元的学校，包括连续来4年均有状元诞生的圣保罗男女中学，皇仁书院、喇沙书院、拔萃女书院、协恩中学、英皇书院、华英中学、保良局董玉娣中学均连续两年有榜上有名，另有首次诞生状元的香港浸会大学附属学校王锦辉中小学、保良局罗氏基金中学、沙田崇真中学，以及圣保罗书院、英华女学校、香港华仁书院、嘉诺撒圣玛利书院及香港培正中学。
DSE放榜2026︱DSE状元趣味统计
在2012年首次开考的中学文凭试，今年已是第15届举行，《星岛教育》为历届诞生文凭试状元（包括「终极状元」和「超级状元」）的学校作了个趣味统计，包括过往曾有多少位文凭试状元诞生？哪一所学校出产最多状元？今年有哪所学校首年诞生状元？哪所学校曾连续9年有状元等等10条统计！即看以下数字及历年状元分布，看当中是否有你的母校或心仪学校在内？
1. DSE在2012年首度开考，历年来曾诞生过多少位文凭试状元？
- 答：由2012年至2026年，共有154名文凭试状元，当中包括「终极状元」、「超级状元」及经覆核后成为状元的数字。
2. 哪所中学诞生过最多文凭试状元？
- 答：圣保罗男女中学，历年共诞生27位状元，包括今年3位「超级状元」及2位「状元」。事实上，该校有4年（2012、2015、2021和2022年）未产诞生状元外，其余10届文凭试皆有状元诞生，而2018年更诞生了4位状元，成绩出众。
3. 今年（2026年）有哪3所学校是首年诞生文凭试状元？
-
答：保良局罗氏基金中学、沙田崇真中学、香港浸会大学附属学校王锦辉中小学。
4. 2012年至今，共有多少学校诞生文凭试状元？
- 答：共46间（详见下表）
5. 你知道哪些女校和男校诞生最多文凭试状元吗?
- 答：拔萃女书院和皇仁书院，两校都分别诞生了17位及18位文凭试状元。
6. 过往诞生文凭试状元的学校，主要为全开英文班中学和直资中学，但其实也有中文中学曾诞生状元，你知道是哪所吗？
- 答：香港培正中学，该校曾诞生7位状元，分别是在2012、2016、2019、2022、2024及2026年。
7. 哪所中学曾连续9年诞生文凭试状元？
- 答：皇仁书院，由2012年至2020年均有文凭试状元诞生，直至2021年才「断缆」；拔萃女书院也曾连续9年有文凭试状元诞生。
8. 哪一年诞生最多文凭试状元？
- 答：今年2026年，合共有24位；其次就是2025年，有17个，而2014、2015及2019年，该3年均诞生12位状元。
9. 哪一年诞生最少文凭试状元？
- 答：2023年，只有4位。
10. 不要以为文凭试状元多在港岛和九龙的传统名校诞生，你知道新界有哪些学校曾诞生文凭试状元吗？
- 答：元朗的直资中学香港青年协会李兆基书院、北区的香港道教联合会邓显纪念中学、屯门的顺德联谊总会梁𨱇琚中学及保良局董玉娣中学、大埔区的迦密柏雨中学，以及今年首次诞生状元的沙田崇真中学、香港浸会大学附属学校王锦辉中小学及保良局罗氏基金中学。
DSE放榜2026︱历代DSE状元「产地」
DSE放榜2026︱盘点历代DSE状元「产地」
2026 状元分布：24名
- 圣保罗男女中学 5
- 英皇书院 1
- 圣保罗男校 1
- 英华女学校 1
- 皇仁书院 3
- 香港华仁书院 1
- 拔萃女书院 2
- 嘉诺撒圣玛利书院 1
- 协恩中学 1
- 喇沙书院 2
- 培正中学 2
- 保良局罗氏基金中学 1
- 香港浸会大学附属学校王锦辉中小学 1
- 沙田崇真中学 1
- 保良局董玉娣中学 1
2025年 ：17名
- 圣保罗男女中学：4（１名经覆核）
- 皇仁书院：1
- 喇沙书院：1
- 拔萃女书院：1
- 英皇书院：1
- 香港中国妇女会中学：1
- 香港真光中学：1
- 张祝珊英文中学：1
- 协恩中学：1
- 民生书院：1
- 华英中学：1
- 香港道教联合会邓显纪念中学：1
- 保良局董玉娣中学：1
- 迦密柏雨中学：1
2024年：11名
- 圣保罗男女中学：２
- 喇沙书院：２
- 圣若瑟书院：１
- 英华女学校：１
- 香港培正中学：１
- 英皇书院：１
- 拔萃男书院：１
- 香港中国妇女会中学：１
- 新界乡议局元朗区中学 1 （经覆核）
2023年：4名
- 圣保罗男女中学：２
- 皇仁书院：１
- 德望学校：１
2022年：11名
- 英皇书院：１
- 皇仁书院：１
- 协恩中学：１
- 喇沙书院：１
- 伊利沙伯中学：１
- 拔萃女书院：１
- 迦密中学：１
- 香港培正中学：１
- 拔萃男书院：１（经覆核）
- 圣公会林护纪念中学 1（经覆核）
- 新界乡议局元朗区中学 1 （经覆核）
2021年：7名
- 拔萃女书院：２
- 保良局董玉娣中学：１
- 嘉诺撒圣玛利书院：１
- 圣士提反女子中学：１
- 伊利沙伯中学：１
- 英华书院：１
2020年：7名
- 圣保罗男女中学：３
- 拔萃女书院：２
- 皇仁书院：１
- 香港华仁书院：１
2019年：12名
- 喇沙书院：３
- 拔萃女书院：２
- 观塘玛利诺书院：１
- 圣马可中学：１
- 圣保罗书院：１
- 拔萃男书院：１
- 圣保罗男女中学：１
- 皇仁书院：１
- 香港培正中学：１
2018年：11名
- 圣保罗男女书院：４（１名经覆核）
- 拔萃女书院：２
- 喇沙书院：１
- 拔萃男书院：１
- 皇仁书院：１
- 德望学校：１
- 将军澳官立中学：１（经覆核）
2017年：6名
- 圣保罗男女书院：２
- 皇仁书院：１
- 庇理罗士女子中学：１
- 民生书院：１
- 拔萃女书院：１
2016年：５名
- 拔萃女书院：２
- 圣保罗男女中学：１
- 皇仁书院：１
- 香港培正中学：１（经覆核）
2015年：12名
- 拔萃女书院：２（１名经覆核）
- 嘉诺撒圣玛利书院：２
- 港大同学会书院：２
- 皇仁书院：２
- 英皇书院：１
- 蓝田圣保禄中学：１
- 香港道教联合会邓显纪念中学：１
- 顺德联谊总会梁𨱇琚中学：１
2014年：12名
- 圣保罗男女书院：３
- 圣保禄中学：２
- 华仁书院（九龙）：１
- 协恩中学：１
- 华英中学：１
- 嘉诺撒圣玛利书院：１
- 皇仁书院：１
- 英皇书院：１
- 圣士提反书院：１
2013年：9名
- 皇仁书院：２
- 香港青年协会李兆基书院：１
- 真光女书院：１
- 中华基督教会协和书院：１
- 圣保罗男女中学：１
- 喇沙书院：１
- 德望学校：１
- 英华女学校：１
2012年：６名
- 皇仁书院：２
- 香港培正中学：１
- 圣言中学：１
- 嘉诺撒圣玛利书院：１
- 保良局第一张永庆中学：１（经覆核）
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