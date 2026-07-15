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DSE放榜2026︱盘点历年DSE状元「产地」 1学校曾诞27位状元 边间学校连续9年出状元？

教育新闻
更新时间：10:29 2026-07-15 HKT
发布时间：10:29 2026-07-15 HKT

DSE放榜2026︱24位状元破历年纪录

中学文凭试DSE今日（7月15日）放榜，今年可说是状元丰收年，破纪录诞生了24位状元，分别来自15所中学，当中除包括11位考得7科5**的「超级状元」外，今年未有考生取得8科5**，未有「终极状元」诞生。

DSE放榜2026︱诞生状元的学校

今年诞生状元的学校，包括连续来4年均有状元诞生的圣保罗男女中学，皇仁书院、喇沙书院、拔萃女书院、协恩中学、英皇书院、华英中学、保良局董玉娣中学均连续两年有榜上有名，另有首次诞生状元的香港浸会大学附属学校王锦辉中小学、保良局罗氏基金中学、沙田崇真中学，以及圣保罗书院、英华女学校、香港华仁书院、嘉诺撒圣玛利书院及香港培正中学。

DSE放榜2026︱DSE状元趣味统计

在2012年首次开考的中学文凭试，今年已是第15届举行，《星岛教育》为历届诞生文凭试状元（包括「终极状元」和「超级状元」）的学校作了个趣味统计，包括过往曾有多少位文凭试状元诞生？哪一所学校出产最多状元？今年有哪所学校首年诞生状元？哪所学校曾连续9年有状元等等10条统计！即看以下数字及历年状元分布，看当中是否有你的母校或心仪学校在内？

1. DSE在2012年首度开考，历年来曾诞生过多少位文凭试状元？

  • 答：由2012年至2026年，共有154名文凭试状元，当中包括「终极状元」、「超级状元」及经覆核后成为状元的数字。

2. 哪所中学诞生过最多文凭试状元？

  • 答：圣保罗男女中学，历年共诞生27位状元，包括今年3位「超级状元」及2位「状元」。事实上，该校有4年（2012、2015、2021和2022年）未产诞生状元外，其余10届文凭试皆有状元诞生，而2018年更诞生了4位状元，成绩出众。

3. 今年（2026年）有哪3所学校是首年诞生文凭试状元？

  • 答：保良局罗氏基金中学、沙田崇真中学、香港浸会大学附属学校王锦辉中小学。

4. 2012年至今，共有多少学校诞生文凭试状元？

  • 答：共46间（详见下表）

5. 你知道哪些女校和男校诞生最多文凭试状元吗?

  • 答：拔萃女书院和皇仁书院，两校都分别诞生了17位及18位文凭试状元。

6. 过往诞生文凭试状元的学校，主要为全开英文班中学和直资中学，但其实也有中文中学曾诞生状元，你知道是哪所吗？

  • 答：香港培正中学，该校曾诞生7位状元，分别是在2012、2016、2019、2022、2024及2026年。

7. 哪所中学曾连续9年诞生文凭试状元？

  • 答：皇仁书院，由2012年至2020年均有文凭试状元诞生，直至2021年才「断缆」；拔萃女书院也曾连续9年有文凭试状元诞生。

8. 哪一年诞生最多文凭试状元？

  • 答：今年2026年，合共有24位；其次就是2025年，有17个，而2014、2015及2019年，该3年均诞生12位状元。

9. 哪一年诞生最少文凭试状元？

  • 答：2023年，只有4位。

10. 不要以为文凭试状元多在港岛和九龙的传统名校诞生，你知道新界有哪些学校曾诞生文凭试状元吗？

  • 答：元朗的直资中学香港青年协会李兆基书院、北区的香港道教联合会邓显纪念中学、屯门的顺德联谊总会梁𨱇琚中学及保良局董玉娣中学、大埔区的迦密柏雨中学，以及今年首次诞生状元的沙田崇真中学、香港浸会大学附属学校王锦辉中小学及保良局罗氏基金中学。

DSE放榜2026︱历代DSE状元「产地」

DSE放榜2026︱盘点历代DSE状元「产地」

2026 状元分布：24名

  • 圣保罗男女中学 5
  • 英皇书院 1
  • 圣保罗男校 1
  • 英华女学校 1
  • 皇仁书院 3
  • 香港华仁书院 1
  • 拔萃女书院 2
  • 嘉诺撒圣玛利书院 1
  • 协恩中学 1
  • 喇沙书院 2
  • 培正中学 2
  • 保良局罗氏基金中学  1
  • 香港浸会大学附属学校王锦辉中小学 1
  • 沙田崇真中学 1
  • 保良局董玉娣中学 1

2025年 ：17名

  • 圣保罗男女中学：4（１名经覆核）
  • 皇仁书院：1
  • 喇沙书院：1
  • 拔萃女书院：1
  • 英皇书院：1
  • 香港中国妇女会中学：1
  • 香港真光中学：1
  • 张祝珊英文中学：1
  • 协恩中学：1
  • 民生书院：1
  • 华英中学：1
  • 香港道教联合会邓显纪念中学：1
  • 保良局董玉娣中学：1
  • 迦密柏雨中学：1

2024年：11名

  • 圣保罗男女中学：２
  • 喇沙书院：２
  • 圣若瑟书院：１
  • 英华女学校：１
  • 香港培正中学：１
  • 英皇书院：１
  • 拔萃男书院：１
  • 香港中国妇女会中学：１
  • 新界乡议局元朗区中学 1 （经覆核）

2023年：4名

  • 圣保罗男女中学：２
  • 皇仁书院：１
  • 德望学校：１

2022年：11名

  • 英皇书院：１
  • 皇仁书院：１
  • 协恩中学：１
  • 喇沙书院：１
  • 伊利沙伯中学：１
  • 拔萃女书院：１
  • 迦密中学：１
  • 香港培正中学：１
  • 拔萃男书院：１（经覆核）
  • 圣公会林护纪念中学 1（经覆核）
  • 新界乡议局元朗区中学  1 （经覆核）

2021年：7名

  • 拔萃女书院：２
  • 保良局董玉娣中学：１
  • 嘉诺撒圣玛利书院：１
  • 圣士提反女子中学：１
  • 伊利沙伯中学：１
  • 英华书院：１

2020年：7名

  • 圣保罗男女中学：３
  • 拔萃女书院：２
  • 皇仁书院：１
  • 香港华仁书院：１

2019年：12名

  • 喇沙书院：３
  • 拔萃女书院：２
  • 观塘玛利诺书院：１
  • 圣马可中学：１
  • 圣保罗书院：１
  • 拔萃男书院：１
  • 圣保罗男女中学：１
  • 皇仁书院：１
  • 香港培正中学：１

2018年：11名

  • 圣保罗男女书院：４（１名经覆核）
  • 拔萃女书院：２
  • 喇沙书院：１
  • 拔萃男书院：１
  • 皇仁书院：１
  • 德望学校：１
  • 将军澳官立中学：１（经覆核）

2017年：6名

  • 圣保罗男女书院：２
  • 皇仁书院：１
  • 庇理罗士女子中学：１
  • 民生书院：１
  • 拔萃女书院：１

2016年：５名

  • 拔萃女书院：２
  • 圣保罗男女中学：１ 
  • 皇仁书院：１
  • 香港培正中学：１（经覆核）

2015年：12名

  • 拔萃女书院：２（１名经覆核）
  • 嘉诺撒圣玛利书院：２
  • 港大同学会书院：２
  • 皇仁书院：２
  • 英皇书院：１
  • 蓝田圣保禄中学：１
  • 香港道教联合会邓显纪念中学：１
  • 顺德联谊总会梁𨱇琚中学：１

2014年：12名

  • 圣保罗男女书院：３
  • 圣保禄中学：２
  • 华仁书院（九龙）：１
  • 协恩中学：１
  • 华英中学：１
  • 嘉诺撒圣玛利书院：１
  • 皇仁书院：１
  • 英皇书院：１
  • 圣士提反书院：１

2013年：9名

  • 皇仁书院：２
  • 香港青年协会李兆基书院：１
  • 真光女书院：１
  • 中华基督教会协和书院：１
  • 圣保罗男女中学：１
  • 喇沙书院：１
  • 德望学校：１
  • 英华女学校：１

2012年：６名

  • 皇仁书院：２
  • 香港培正中学：１
  • 圣言中学：１
  • 嘉诺撒圣玛利书院：１
  • 保良局第一张永庆中学：１（经覆核）

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