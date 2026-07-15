DSE放榜2026︱盘点历年DSE状元「产地」 1学校曾诞27位状元 边间学校连续9年出状元？

DSE放榜2026︱24位状元破历年纪录

中学文凭试DSE今日（7月15日）放榜，今年可说是状元丰收年，破纪录诞生了24位状元，分别来自15所中学，当中除包括11位考得7科5**的「超级状元」外，今年未有考生取得8科5**，未有「终极状元」诞生。

DSE放榜2026︱诞生状元的学校

今年诞生状元的学校，包括连续来4年均有状元诞生的圣保罗男女中学，皇仁书院、喇沙书院、拔萃女书院、协恩中学、英皇书院、华英中学、保良局董玉娣中学均连续两年有榜上有名，另有首次诞生状元的香港浸会大学附属学校王锦辉中小学、保良局罗氏基金中学、沙田崇真中学，以及圣保罗书院、英华女学校、香港华仁书院、嘉诺撒圣玛利书院及香港培正中学。

DSE放榜2026︱DSE状元趣味统计

在2012年首次开考的中学文凭试，今年已是第15届举行，《星岛教育》为历届诞生文凭试状元（包括「终极状元」和「超级状元」）的学校作了个趣味统计，包括过往曾有多少位文凭试状元诞生？哪一所学校出产最多状元？今年有哪所学校首年诞生状元？哪所学校曾连续9年有状元等等10条统计！即看以下数字及历年状元分布，看当中是否有你的母校或心仪学校在内？

1. DSE在2012年首度开考，历年来曾诞生过多少位文凭试状元？

答：由2012年至2026年，共有154名文凭试状元，当中包括「终极状元」、「超级状元」及经覆核后成为状元的数字。

2. 哪所中学诞生过最多文凭试状元？

答：圣保罗男女中学，历年共诞生27位状元，包括今年3位「超级状元」及2位「状元」。事实上，该校有4年（2012、2015、2021和2022年）未产诞生状元外，其余10届文凭试皆有状元诞生，而2018年更诞生了4位状元，成绩出众。

3. 今年（2026年）有哪3所学校是首年诞生文凭试状元？

答：保良局罗氏基金中学、沙田崇真中学、香港浸会大学附属学校王锦辉中小学。

4. 2012年至今，共有多少学校诞生文凭试状元？

答：共46间（详见下表）

5. 你知道哪些女校和男校诞生最多文凭试状元吗?

答：拔萃女书院和皇仁书院，两校都分别诞生了17位及18位文凭试状元。

6. 过往诞生文凭试状元的学校，主要为全开英文班中学和直资中学，但其实也有中文中学曾诞生状元，你知道是哪所吗？

答：香港培正中学，该校曾诞生7位状元，分别是在2012、2016、2019、2022、2024及2026年。

7. 哪所中学曾连续9年诞生文凭试状元？

答：皇仁书院，由2012年至2020年均有文凭试状元诞生，直至2021年才「断缆」；拔萃女书院也曾连续9年有文凭试状元诞生。

8. 哪一年诞生最多文凭试状元？

答：今年2026年，合共有24位；其次就是2025年，有17个，而2014、2015及2019年，该3年均诞生12位状元。

9. 哪一年诞生最少文凭试状元？

答：2023年，只有4位。

10. 不要以为文凭试状元多在港岛和九龙的传统名校诞生，你知道新界有哪些学校曾诞生文凭试状元吗？

答：元朗的直资中学香港青年协会李兆基书院、北区的香港道教联合会邓显纪念中学、屯门的顺德联谊总会梁𨱇琚中学及保良局董玉娣中学、大埔区的迦密柏雨中学，以及今年首次诞生状元的沙田崇真中学、香港浸会大学附属学校王锦辉中小学及保良局罗氏基金中学。

DSE放榜2026︱历代DSE状元「产地」

DSE放榜2026︱盘点历代DSE状元「产地」

2026 状元分布：24名

圣保罗男女中学 5

英皇书院 1

圣保罗男校 1

英华女学校 1

皇仁书院 3

香港华仁书院 1

拔萃女书院 2

嘉诺撒圣玛利书院 1

协恩中学 1

喇沙书院 2

培正中学 2

保良局罗氏基金中学 1

香港浸会大学附属学校王锦辉中小学 1

沙田崇真中学 1

保良局董玉娣中学 1

2025年 ：17名

圣保罗男女中学：4（１名经覆核）

皇仁书院：1

喇沙书院：1

拔萃女书院：1

英皇书院：1

香港中国妇女会中学：1

香港真光中学：1

张祝珊英文中学：1

协恩中学：1

民生书院：1

华英中学：1

香港道教联合会邓显纪念中学：1

保良局董玉娣中学：1

迦密柏雨中学：1

2024年：11名

圣保罗男女中学：２

喇沙书院：２

圣若瑟书院：１

英华女学校：１

香港培正中学：１

英皇书院：１

拔萃男书院：１

香港中国妇女会中学：１

新界乡议局元朗区中学 1 （经覆核）

2023年：4名

圣保罗男女中学：２

皇仁书院：１

德望学校：１

2022年：11名

英皇书院：１

皇仁书院：１

协恩中学：１

喇沙书院：１

伊利沙伯中学：１

拔萃女书院：１

迦密中学：１

香港培正中学：１

拔萃男书院：１（经覆核）

圣公会林护纪念中学 1（经覆核）

新界乡议局元朗区中学 1 （经覆核）

2021年：7名

拔萃女书院：２

保良局董玉娣中学：１

嘉诺撒圣玛利书院：１

圣士提反女子中学：１

伊利沙伯中学：１

英华书院：１

2020年：7名

圣保罗男女中学：３

拔萃女书院：２

皇仁书院：１

香港华仁书院：１

2019年：12名

喇沙书院：３

拔萃女书院：２

观塘玛利诺书院：１

圣马可中学：１

圣保罗书院：１

拔萃男书院：１

圣保罗男女中学：１

皇仁书院：１

香港培正中学：１

2018年：11名

圣保罗男女书院：４（１名经覆核）

拔萃女书院：２

喇沙书院：１

拔萃男书院：１

皇仁书院：１

德望学校：１

将军澳官立中学：１（经覆核）

2017年：6名

圣保罗男女书院：２

皇仁书院：１

庇理罗士女子中学：１

民生书院：１

拔萃女书院：１

2016年：５名

拔萃女书院：２

圣保罗男女中学：１

皇仁书院：１

香港培正中学：１（经覆核）

2015年：12名

拔萃女书院：２（１名经覆核）

嘉诺撒圣玛利书院：２

港大同学会书院：２

皇仁书院：２

英皇书院：１

蓝田圣保禄中学：１

香港道教联合会邓显纪念中学：１

顺德联谊总会梁𨱇琚中学：１

2014年：12名

圣保罗男女书院：３

圣保禄中学：２

华仁书院（九龙）：１

协恩中学：１

华英中学：１

嘉诺撒圣玛利书院：１

皇仁书院：１

英皇书院：１

圣士提反书院：１

2013年：9名

皇仁书院：２

香港青年协会李兆基书院：１

真光女书院：１

中华基督教会协和书院：１

圣保罗男女中学：１

喇沙书院：１

德望学校：１

英华女学校：１

2012年：６名

皇仁书院：２

香港培正中学：１

圣言中学：１

嘉诺撒圣玛利书院：１

保良局第一张永庆中学：１（经覆核）

相关新闻：

DSE放榜2026︱6科5**状元共24位 包括14男及10女 当中11人成超级状元

DSE放榜2026︱终极放榜懒人包！恶劣天气安排/事前准备/当日流程/必备物品/重要日期一览（持续更新）

DSE放榜2026︱覆核成绩Appeal懒人包 程序/费用/重要日期/改选注意事项一览

DSE放榜2026｜专家详解申请自资院校5大原则 哪些课程最受欢迎？

DSE放榜2026｜冇JUPAS offer点算好？专家列3大处境及应对 选科需掌握2大元素

DSE放榜2026状元名单．持续更新︱香港华仁男状元患先天眼疾 视力余不足一成无碍取佳