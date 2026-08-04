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迪士尼CEO施保添与圣保罗生对谈 自比「胡迪」勉励青年拥抱错误

教育热话
更新时间：11:20 2026-08-04 HKT
发布时间：11:20 2026-08-04 HKT

《英文虎报》（The Standard）旗下社群平台Tiger Circle的访谈节目《 Inspiring Dialogue》最新一辑，有本地学生与国际企业高层的精彩对话。圣保罗书院学生张同学（Oscar Cheung）首度担任节目主持，与香港迪士尼乐园度假区行政总裁施保添畅谈管理哲学与生活点滴，充分展现本地学生的自信与潜能。

拥抱错误、持续学习

在是次对谈中，面对国际企业高层，Oscar未见丝毫胆怯，反而以流利的英语及精准的提问技巧与施保添详谈，展现出沉着大方的气度，亦反映Tiger Circle为本地学界提供了难得的实践平台。

延伸阅读：爆红7岁街拍女孩Yumi 联乘Tiger Circle 童真视角捕捉香港脉搏

访谈当日，正值动画《反斗奇兵5》上画的热潮，施保添在访问中形容自己最像动画中的角色「胡迪」。他解释道，「他很真实。他会犯错，并从中学习，我认为这让他成为一个更好的人……我是说，更好的玩具。」难得身为国际企业高层，依然抱持「拥抱错误、持续学习」的心态，他亦借此勉励年轻人在面对挫折时，必须具备解难的韧性。

此外，在「快问快答」环节中，观众更能感受到施保添极具亲和力及热爱香港本土文化的一面。他透露自己最喜爱的广东话俗语是「大头虾」，笑指「这总是让我忍不住笑」。而在迪士尼以外，他最爱的香港好去处是大排档，更特别钟情港式「小炒王」，并以广东话笑言，「我好钟意！」最后，被问及最想对香港人说的话时，他由衷表示，「Thank you（多谢）」，感谢香港在地社区于乐园20年历史中给予的支持。」字里行间，充分展现出这位国际企业总裁「贴地」且充满人情味的一面。

延伸阅读：KellyChu - 《英文虎报》全面改版视觉革新   「Tiger Circle」并肩记录生活 | Executive日记

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