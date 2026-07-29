拔萃男书院剑击队屡诞新星 小学部8.29办27/28学年入学简介会

在亚洲博览馆举办的「嘉里世界剑击锦标赛2026」中，香港男子花剑队摘下历史性银牌。赛后，除了阵中主力张家朗，年仅17岁、获教练基连高度赞赏的港队新星何承谦，其成长背景也成为焦点。这位花剑小将原就读于传统名校拔萃男书院，去年4月在家人支持下，休学转任全职运动员。除何承谦外，其孖生哥哥何承沣亦是男拔剑击校队主力，加上港队成员吴诺弘也是男拔旧生，可见该校除学术表现出色，更培育出不少本地剑击人才，去年更勇夺学界剑击比赛的「大满贯」。

花剑新冲击

昨晚的「嘉里世界剑击锦标赛2026」决赛中，港队新星何承谦的亮眼表现，成为大众与网民的焦点。赛事结束后，师兄张家朗赞他为花剑带来「新冲击」，而教练基连更给他11分（10分满分）。体坛新星何承谦未成为全职运动员前，与其孖生哥哥何承沣同样是拔萃男书院的剑击校队，是名乎其实的兄弟班。

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自从港队剑击队在国际比赛屡创佳绩外，不少学校也积极发展剑击运动，其中拔萃男书院的剑击队，向来在学界赛事中战绩彪炳，在去年的「港九区中学校际剑击比赛」中，便包办了男子花剑、重剑及佩剑团体赛冠军，勇夺「大满贯」佳绩；而今年在同一赛事中，校队亦成功卫冕男花及男重冠军，实力有目共睹。

拔萃男书院注重全人发展，学生除了常在不同的体育比赛获奖，学业成绩同样优秀，近年亦有文凭试状元及IB状元诞生，学术成绩备受肯定，名人校友亦遍布不同界别，包括香港网球「一哥」黄泽林、香港羽毛球代表队男单代表伍家朗、旅游节目主持梁彦宗、 钢琴家沈靖韬、世界肝病权威专家黎青龙教授、前立法会议员田北辰等等，难以尽录。

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由于拔萃男书院是直资中学，可以开办国际课程，因此该校在高中年级，除了设本地的中学文凭试（DSE）课程外，也有国际文凭大学预科课程（IBDP）可供学生选择。若想让儿子成为何承谦的师弟，除了可透过申请男拔中一（G7）入学外，亦可早一步入读其「一条龙」小学——拔萃男书院附属小学。

为让家长了解更多最新一届小一入学报名及面试等详情，男拔附小将于8月29日举办两场「2027/28学年小一入学简介会」。索取入场券方式将于2026年8月下旬公布，如家长未能出席简介会，可于2026年8月30日 09：00至17：00登入学校网页，收看2027/28小一家长简介会影片。

拔萃男书院附属小学2027/28学年小一入学简介会

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