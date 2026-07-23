DSE｜保良局罗氏基金中学首诞超级状元 平民直资一条龙成网民热搜 即睇学校特色+学费资讯

上周中学文凭试（DSE）放榜，焦点除了落在全港今年诞24位状元，创自有DSE以来的历史新高外，位于将军澳、首度诞生超级状元的保良局罗氏基金中学，一度成为网络的热门搜寻关键字，反映不少网友想知道这间学校的资料；此外，跟保良局罗氏基金中学结龙、同样位于将军澳的保良局陆庆涛小学，向来已是区内家长的热门选择，今届DSE放榜后，让两校的热度再次升温。

2004年创校 逾95%学生英文科达3级或以上

今年DSE有3所中学首诞状元，而3所都位于新界东，包括沙田的直资学校香港浸会大学附属学校王锦辉中小学、地区资助名校沙田崇真中学，以及位于将军澳的直资学校保良局罗氏基金中学。

翻查资料，保良局罗氏基金中学在2004年创校，办学只有22年，名人校友包括新生代艺人莫竣名及归绰峣。该校在2005年和同区的保良局陆庆涛小学结龙，成为将军澳的一条龙学校。根据学校网页公布的数据，今年保良局罗氏基金中学除诞生超级状元外，亦有1名学生在5科取得5**；此外，有超过9成半学生在英国语文科取得3级或以上成绩，中国语文则有7成2人取得3级或以上成绩；至于数学科，更是连续第四年100%取得2级或以上成绩，即全体学生数学科及格，反映该校的数理表现优秀。

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就以该校首位超级状元黄乐彦为例，他除了在中国语文、英国语文、数学、化学、物理、资讯及通讯科技科夺得5**外，在数学延伸单元二（M2）亦考获 5**，并于公民与社会发展科顺利达标，成为今年全港11位「超级状元」之一。他透露有意入读中文大学的环球医学课程，将来倾向留港行医，期望「用生命协助生命」，回馈社会。

事实上，保良局罗氏基金中学重视创新教育，包括设航空航天实验室、生物科技实验室等，让学生有机会接触航空及航天科技、基因工程、生物技术、干细胞科学等等。保良局罗氏基金中学亦是本港首间让学生解剖海豚和复制海豚骨骼的学校，让学生了解生物和环境保育的关系，体验生态研究，亦增进STEM方面的解难能力。

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至于其「一条龙小学」保良局陆庆涛小学，本身为资助小学，直至2005年才转为直资小学，并跟保良局罗氏基金中学结龙，提供「十二年一贯」的中小衔接课程。陆庆涛小学重视两文三语，并自设校本教材，强化数理学习，亦会推行校本科学课程，让学生升中时，已有良好的数理基础。值得家长注意的是，保良局陆庆涛小学预计在2028-29学年，迁往安达臣道发展区全新校舍，届时将由现时的24班扩展至30班，换言之，现时有意为子女申请该校的家长，两年后子女需到新校址上课。

在学费方面，保良局罗氏基金中学及保良局陆庆涛小学虽然同是直资学校，但学费相对多数的直资学校为低，其中保良局罗氏基金中学初中的学费，现时每年为$19,800 ；高中的学费，每年为$ 24,000。至于保良局陆庆涛小学，26年度的学费，全年为$ 14,260（待批） ，该校在9月5日，将举行「2027年9月小一入学申请简介会(第二轮) 」，有意参加的家长，可以在7月27日的上午9时正，直至8月23日的晚上11时59分期间，于学校网页报名。

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