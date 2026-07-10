救世军田家炳9月推AI素养教育 初小先建价值观 引导迈向「数码健康」人生

日前有调查发现，有受访青年日均使用社交媒体长达18小时，高度活跃者更拥有11个帐号。一直致力推动电子学习及STEM教育的救世军田家炳学校，新学年将全面推行人工智能（AI）素养教育。校长李安迪向《星岛教育》表示，该校主张先为初小学生建立价值观及自信心，让他们初步认识何谓AI后，到高小才在不同学科尝试使用AI工具。

AI只是辅助工具

因应教育局早前公布《中小学数字教育发展蓝图》，李安迪表示校方已开会筹划，新学年除了全面在一至六年级教授AI知识外，更会加强AI及资讯素养教育，引导学生迈向「数码健康」人生。「我们定立了初小阶段，会先简单认识及感受AI，让学生了解AI协助解难的特点；老师在课堂上亦会作出示范，并向他们提供使用AI的基础指引。」他表示，学生到了高小接触AI的层面会较广，校方亦会在不同学科中渗入AI教学，「但这方面的比例不会太多，我们要拿捏得宜。」

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谈到推广AI及资讯素养的具体做法，李安迪补充，「我们会在资讯科技科及图书课加入相关元素，让初小同学了解『AI与真人是两回事』、『AI不是朋友』。学校反而要著重建立他们的价值观，并培育学习自信。」他强调，AI只是透过数据机率来分析答案，同样有机会出错；因此必须加强学生的批判性思考，让他们明白AI只是辅助工具，自身的学习自信才是最重要。此外，该校亦会在图书课有机地融合不同书籍，借此推行生命教育。

至于如何解决学生沉迷网上游戏或虚拟世界的问题？李安迪认为这正正与该校以「立德树人」的育人方针息息相关——先为学生建立正确价值观，然后慢慢培养自信。「家校合作亦非常重要，家长要花时间与子女建立良好的亲子关系。当学生拥有良好家庭关系，加上正常的朋辈发展及群体生活，他们便不会将自己隐藏起来，沉迷于网上的虚拟或匿名世界。」

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纵然AI科技盛行，李安迪始终相信，未来学生最需要具备的是人文素养及语文能力。「教育必定要『以人为本』，不能过分偏向科技，更不能说AI可以取代人类。因为人类还需要群性相处、与人合作，才可以拥抱真实世界，AI只可以说是辅助人类造福社会的工具。」最后，他亦特别看重学生的语文能力。「因为具备高水平的语文能力，才能向AI发出精准的指令。」

记者 苏丽珊

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