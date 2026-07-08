升中派位2026｜网络疯传油天朱同学「Happy」短片 引出「真正九华朱同学」现身

油蔴地天主教小学（海泓道）朱同学获派心仪中学九龙华仁书院的受访片段，昨日在网络上遭到疯传！就连身为「九华」旧生的艺人朱鉴然，亦在社交平台 Instagram 限时动态转发片段，更加上四个「笑到喊」的表情符号，场面惹笑。「九华」向来是众多男生的心仪学府，若今年未能顺利获派该校，亦不用灰心，皆因学校每年都会招收插班生，目前正接受中二至中五的插班申请，有意报读的同学绝对要把握机会！

九华朱同学

升中派位结果昨日（7日）出炉，获派首三志愿的整体满意率为95%。其中，就读油蔴地天主教小学（海泓道）的朱同学获派心仪的九龙华仁书院，受访时难掩兴奋之情。他向传媒笑言，「我可以话我癫到爆！超级无敌之开心呀可以话系！我真系以为呢一个简直系一场梦一样，发紧梦我而家系。我真系好开心、好开心、好开心、好开心！」朱同学更在访问尾声哼出网络迷因（Meme）「Happy猫」的洗脑旋律「Happy, Happy, Happy！」，其真情流露且得体的对答，随即在网上疯传。

这段爆红片段更引出另一位「九华朱同学」！曾参演电影《寻秦记》（饰演项羽）的艺人朱鉴然，本身亦是「九华」旧生，被网民笑指他才是真正的「『九华』朱同学」。他早年随家人移民加拿大，1997年回流香港后入读九龙华仁书院。朱鉴然曾于2024年出席母校百年校庆，其后在社交平台分享与父亲同穿校服的合照，幽默写道：「介绍返我师兄 / 老窦，74年毕业、06年毕业」。原来父子两代皆为「九华」人，难怪他对这次师弟获派母校的片段极具共鸣。

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历年学术成绩优异

九龙华仁书院于1924年创校，历史悠久，一直秉持「Men for and with others」的耶稣会办学精神，不仅鼓励学生为他人服务，更要与他人同行。该校校友遍布社会各界，人才辈出，包括现任行政长官李家超、教育局副局长施俊辉、劳工及福利局副局长何启明、九龙仓集团主席兼常务董事吴天海、资深大律师梁定邦、艺人葛民辉及蔡瀚亿等等。

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历年来，「九华」学术成绩优异，曾诞生10A会考状元，2014年亦出产过考获7科5**的文凭试（DSE）状元姚本杰。根据校网资料，学校曾于2020年公布有约7成中六毕业生升读港大、中大及科大三大名校，成绩斐然，难怪一直备受家长及学生追捧。若应届小六生未能如愿获派该校亦毋须气馁，皆因该校会收插班生，目前正接受中二至中五的插班申请，一般会集中于每年12月及6月举行插班笔试，有意报读的同学不妨多加留意！

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