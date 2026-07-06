IB放榜2026｜圣保罗男女中学应届IB状元 为《五个小孩的校长》小演员嘉嘉

国际文凭大学预科课程（IBDP)昨日（６日）放榜，全港最少诞生73位「IB状元」，可说大丰收。 有眼利网民发现，传统名校圣保罗男女中学，其中一位「IB状元」傅舜盈，就是2015年电影《五个小孩的校长》内，饰演卢嘉嘉的小演员，牵起网民回忆杀之余，还大赞嘉嘉「好劲啊！」圣保罗男女中学公关今日（7日）回复传媒，指傅舜盈表示曾参与演出《五个小孩的校长》，但她希望保持低调和专注学业，婉拒回应其他问题。

《五个小孩的校长》内的卢嘉嘉非常懂事。 电影截图

圣保罗男女中学的「IB状元」傅舜盈，昨日接受记者访问的时候，提到澳洲悉尼大学的兽医系是她的心仪学系，但现时未获院校的条件取录。热爱小动物的傅舜盈认为，当兽医很有意义。她透露曾亲身到澳洲游览，被当地的环境吸引，加上澳洲的兽医系设备齐全，可让她接触更多种类的动物，因此决意前往升学。谈到温习心得，傅舜盈认为要了解适合自己的方法，而她就需要不停反复阅读才最有效。

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《五个小孩的校长》内卢嘉嘉的戏份，感动不少观众。 电影截图

在电影《五个小孩的校长》内，傅舜盈饰演的卢嘉嘉，就是戏中姜皓文的女儿，个性懂事，更曾代表学生，向戏中的校长杨千嬅说感谢辞，戏份甚重，精湛演技感动不少观众。事实上，当年此电影成绩非常理想，香港票房总收入达到4,672万，成为2015年最高票房的港产片，亦是唯一一套打入2015年全年总票房十大的港产片。

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