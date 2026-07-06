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网传圣保罗男女中学应届IB状元 为《五个小孩的校长》小演员嘉嘉

教育热话
更新时间：21:34 2026-07-06 HKT
发布时间：21:34 2026-07-06 HKT

今日国际文凭大学预科课程（IBDP)今日放榜，全港最少诞生65位「IB状元」。 有眼利网民发现，传统名校圣保罗男女中学，其中一位「IB状元」傅舜盈，就是2015年电影《五个小孩的校长》内，饰演卢嘉嘉的小演员，牵起网民回忆杀之余，还大赞嘉嘉「好劲啊！」本报曾向圣保罗男女中学委托的公关公司求证，获对方指未能证实。

《五个小孩的校长》内的卢嘉嘉非常懂事。 电影截图
《五个小孩的校长》内的卢嘉嘉非常懂事。 电影截图
《五个小孩的校长》内卢嘉嘉的戏份，感动不少观众。 电影截图
《五个小孩的校长》内卢嘉嘉的戏份，感动不少观众。 电影截图

圣保罗男女中学的「IB状元」傅舜盈，今早接受记者访问的时候，提到澳洲悉尼大学的兽医系是她的心仪学系，但现时未获院校的条件取录。热爱小动物的傅舜盈认为，当兽医很有意义。她透露曾亲身到澳洲游览，被当地的环境吸引，加上澳洲的兽医系设备齐全，可让她接触更多种类的动物，因此决意前往升学。谈到温习心得，傅舜盈认为要了解适合自己的方法，而她就需要不停反复阅读才最有效。

延伸阅读：IB放榜2026｜圣保罗男女中学诞6状元 3人冀读医科相关 有状元以AI「贴题」

至于电影《五个小孩的校长》内，演员傅舜盈饰演的卢嘉嘉，就是戏中姜皓文的女儿，个性懂事，更曾代表学生，向戏中的校长杨千嬅说感谢辞，戏份甚重，精湛演技感动不少观众。事实上，当年此电影成绩非常理想，香港票房总收入达到4,672万，成为2015年最高票房的港产片，亦是唯一一套打入2015年全年总票房十大的港产片。

延伸阅读：IB放榜2026｜全港至少诞63状元 英基占27人 维多利亚圣士提反状元人数创新高（持续更新）

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