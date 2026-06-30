香港国际航空学院举办「2026 航空体验营」系列活动 启发青少年探索航空梦 即日起接受报名

暑假将至，如何让青少年度过一个充实而有意义的假期，同时为未来发展铺路？香港国际航空学院（航空学院）今年夏天再度推出大受欢迎的「2026 航空体验营」系列活动，诚邀对航空业充满热诚与好奇、抱有航空梦想的青少年，一起走进机场，探寻航空世界的无限可能。今年课程规模更胜往年，共设十个主题，涵盖航空业的多元面向。从适合11至13岁青少年的「航空探索夏日营」，到专为14岁或以上人士设计的进阶课程，包括「航空交通管制夏日营」、「飞机工程夏日营」、「机场夜间探索营」及「航空飞行夏日营」等；学院更特别为17岁或以上对飞行有浓厚兴趣的人士开设「进阶航空飞行课程」，进一步提升飞行相关知识与技能。此外，今个夏天学院全新推出三个体验营——「航空安全与保安夏日营」、「无人机夏日营」及「飞机维修体验 — 暑期工作坊」，参加者可根据年龄及兴趣自由选择。

2026 航空体验营

课程内容紧贴行业实务，不仅讲授香港航空业概况、安全管理及持份者职责等基础知识，更安排学员亲身走访飞行区、维修库及保安设施，透过真实个案研习及相关活动，建立对航空专业的立体认知。香港国际机场作为全球最繁忙的航空枢纽之一，其高效运作有赖机场营运上各个部门之间的互相协作；学员透过实地考察、客运大楼参观、互动游戏及课堂学习，轻松了解机场的日常运作，并近距离观察各个前线及后勤岗位的工作日常，为未来升学及投身航空工程、飞行或机场管理等多个专业路向作好准备。

机会难得，名额有限，立即参加香港国际航空学院的航空体验营，亲身体验航空业的精彩与挑战，为未来加入航空业迈出第一步！如欲了解各项课程的详细介绍、报名日期及费用，请浏览学院官方网站：>>按此<<



延伸阅读：暑期活动2026︱「离地」新体验 航空课程 助中小学生圆飞行梦

2026 航空体验营课程详情如下：

1. 航空探索夏日营 (2 天)

对象：11至13岁对航空业有兴趣的青少年

费用：$2600（费用包括轻便午餐乙份）

本夏日营为期两天，透过实地参观及互动游戏，让学员认识香港国际机场的日常运作及各个岗位

2. 航空交通管制夏日营 (2 天)

对象：14岁或以上对航空业有兴趣人士

费用：$2100 （费用包括轻便午餐乙份）

本夏日营为期两天，透过互动活动和航空交通管制模拟示范向学员简介航空交通管理的概念以及机师和航空交通管制员之间的沟通模式。

3. 飞机工程夏日营 (3 天)

对象：14岁或以上对航空业有兴趣人士

费用：$2900 （费用包括轻便午餐乙份）

本夏日营为期三天，透过飞机工程理论课程、相关活动，以及对香港国际机场飞行区和维修区的实地考察，启发学员对飞机工程的兴趣。

4. 机场夜间探索营（2 天）

对象：14岁或以上对航空业有兴趣人士

费用：$2100（费用包括轻便膳食乙份）

本夏日营为期两天，透过理论课堂及晚间实地考察，学习有关夜间机场与飞行区运作，及机场紧急事故应变措施，从而启发学员对航空业的兴趣。

5. 航空缤 FUN 夏日营 (3 天)

对象：14岁或以上对航空业有兴趣人士

费用：$2900 （费用包括轻便午餐乙份）

本夏日营为期三天，透过实地考察，参观业界设施及活动，让参加者将全面了解航空的基本知识及机场营运上相关部门之间的协作

6. 航空飞行夏日营 (3 天)

对象：14岁或以上对航空业有兴趣人士

费用：$3400 （费用包括轻便午餐乙份）

本夏日营为期三天，透过教授飞行原理、实地参观以及飞行模拟器体验，启发学员对飞行的兴趣

7. 航空安全与保安夏日营(2 天) - 全新

对象:14岁或以上对航空业有兴趣人士

费用：$2100 （费用包括轻便午餐乙份）

本夏日营为期两天，透过安排学员实地考察机场保安设施并进行相关示范，加深学员对航空保安及安全管理之认识，同时让学员了解香港国际机场各部门如何协同运作，以确保旅客安全。

课程内容: 香港航空业的概况, 介绍航空保安及安全管理, 了解香港国际机场不同持份者的职责

8. 无人机夏日营(2 天) - 全新

对象：14岁或以上对航空业有兴趣人士

费用：$2100 （费用包括轻便午餐乙份）

本夏日营为期两天，透过教授无人机基础结构和操作原理及撰写程式编程任务，加深学员对无人机的认识及了解。

课程内容: 介绍无人机的基础结构与运作原理, 进行与无人机操作及控制相关的程式编写任务

9. 飞机维修体验 — 暑期工作坊 (5 天) - 全新

对象：14岁或以上对航空业有兴趣人士

费用：$3000（费用包括轻便午餐乙份）

飞机维修体验—暑期工作坊旨在透过有系统、沉浸式及实践的学习体验，启发学生对航空工程的兴趣，并建立飞机维修的基础认识。

10. 进阶航空飞行课程（3天）

对象：17岁或以上对飞行有兴趣人士

费用：$4700 （费用包括轻便午餐乙份）

本夏日营为期三天，透过教授飞行路线计划、环机检视及个案研习，提升学员飞行相关的知识

延伸阅读：暑期活动2026｜放下电子屏幕上山下海 4大夏令营锻炼孩子解难及自理

航空营运文凭*

除夏日营外，香港国际航空学院亦为有志投身航空业的人士提供系统化的职业进修路径。其中《航空营运文凭》课程专为DSE毕业生及航空业入门者设计，采用「1+12」的课程架构。学员先完成1个月的课堂学习，内容包括理论授课、业界人士分享及实地参观，以建立对航空业的基础认知。其后学院将为学员安排面试及配对工作实习，成功获取录者将展开12个月的带薪实习，实现理论与实践并行的职业培训模式。学员在实习期间不仅能累积真实工作经验及获取稳定收入，同时能持续增进专业知识，提升行业竞争力。



实习岗位涵盖前线及后勤多个范畴，包括：

前线实务： 飞机工程｜航空货运｜客服及地勤服务｜停机坪及飞行运作

后勤支援： 航空配餐｜航空保安｜航空发展

学员完成课程及实习后，可获颁授相当于资历架构第三级资历水平的证书，并可衔接《航空管理专业文凭》兼读课程，向更高专业资历（相当于资历架构第四级）迈进。此外，学院设有完整的升学阶梯，DSE毕业生由《航空营运文凭》起步，约5年内可取得学士学位，同时累积丰富的实战经验，为长远事业发展奠定清晰方向。

课程将于8月24日开课，现已接受报名，欢迎有兴趣的人士尽早申请。

*请清楚例明以下备注：

⦁ 申请人需接受入学面试，申请人若持有其他资格，将按个别情况考虑。

⦁ 学员最后的实习岗位取决于雇主对学员的评核以及学员与雇主的双方共识。

⦁ 本课程为「扩展的免入息审查贷款计划」合资格课程。

⦁ 《航空营运文凭》为资历架构第三级课程，资历名册登记号码：20/000009/L3；资历名册登记有效日期：12/12/2019 – 31/07/2030。

⦁ 课程已获得「海运及空运人才培训基金」旗下的「航空营运培训奖励计划」资助，详情请参阅学院网页。

⦁ 个别雇主可酌情决定是否承认本课程可令学员获取的任何资格。

诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<

