铁拳教育｜岭大同学会校长吴晓灵：盼社会多体谅前线教师 分享改善家校关系贴士

近来大热的Netflix韩剧《铁拳教育》，以韩国教育体系为背景，揭示了体制下不同的教育问题。香港观众大多从学生与家长的角度出发，但作为教育工作者，又有甚么观后感和启示？位于深水埗区的直资小学——岭南大学香港同学会小学校长吴晓灵，原来就是该剧的忠粉，她对第5集印象最深刻，看毕深感无奈且有共鸣。「盼社会多体谅前线教师。」

忧无理投诉扑熄教学火

从事教育工作逾20年的吴晓灵，既是小学校长，也是三孩之母，因此观看《铁拳教育》时格外感同身受。「最印象深刻是第5集（讲述小学教师被家长滋扰），我看后即时转发给教育局分区人员，希望他们能看看。」这集内容令她深感无奈，「现今部分家长滥用了投诉机制，因投诉对他们来说可谓『零成本』；但学校却要向教育局作文字回复或解释，这绝对需要时间和行政成本，是一件很悲哀的事。」

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投身教育界多年，吴晓灵不讳言也曾被家长投诉。她忆述在转任岭小初期，曾有家长不理解学校的行政安排，在取消六年级的海外毕业旅行事件上，向教育局投诉她本人。「当时中标的旅行社，因疫情后汇率升高，要求提升价钱。那时校长请校监及家长校董一起开会决议，最终决定为保障家长和学生，取消海外毕业旅行。学校出通告通知家长后，家长则投诉去教育局，这只能说家长理解不透彻，虽然有些家长认为贵都可以接受，但不是所有家长的立场都一样。」

吴晓灵强调，正因自己有类似经历，当前线教师遇到家长无理投诉时，她十分理解并明白老师的苦况。「我经常提醒同事，做合情合理合法的事就可以，所以遇到不合理的事，我总是想保护他们，因为有时候前线老师其实很无助。我担心一些无谓投诉，会慢慢扑熄教师对教育的那团火。」因此，当遇到教师被投诉时，吴晓灵亦会避免老师与家长直接交涉，而是由她和学校管理层亲自代表前线教师与家长会面。

冀增加透明感与家长同行

虽然早期曾遇家长投诉，但现时该校的家校关系已大为改善。「自2021年9月起，我开始担任副校长并接手管理学校的社交平台。我会每日发布帖文或进行直播，让家长更了解子女在校内的生活，提高透明度。」此外，吴晓灵亦大力推动家长义工，「以运动会为例，约有200个家庭出席，当中家长义工人数就多达140人。」她希望家长透过担任义工，能更了解学生的真实情况。

在每学年的9月至11月期间，吴晓灵更会举办多达50场「家长茶聚」，每次约见3至4位家长，分享学校理念、未来方向并咨询意见。「以校长的身份与家长直接沟通，能建立家长对学校的信心，增加家校亲密感，同时提升学校施政的透明度。」

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在吴晓灵眼中，家长与学校应是「同行者」的关系。面对前线教师的沉重压力，她又会如何处理？「曾有新任老师受情绪困扰，我最终将她调离前线，转责部分行政工作；亦试过有资深老师因面对家长无理要求，犹如成了『家长助理』，最后压力『爆煲』，在校园落泪。」面对前线老师的辛酸，吴晓灵除多加沟通，亦曾寻求教育局协助。此外，学校主动举办静观、身心放松、打保龄球等团队活动，甚至安排教职员一同到澳门、佛山团及探访姐妹学校。「离开校园后，我与他们就是同伴，不是同事，彼此的感情亦会更紧密。」

「今天社会大众多从学生或家长的角度思考，却往往忽略了老师。其实老师都是人，也有情绪。」吴晓灵直言，「《铁拳教育》仿佛站在了老师的立场，帮我们出了一口气，因为教育工作者有时真的会感到『无力』。这套剧集并非提倡用拳头来解决问题，而是引领大众探究并改善整个教育制度，就像《聊斋》的故事，社会百姓在觉得秩序和常规被打破而无法前行之际，期望有神仙维持秩序。」不过，她坚信在学校奉行「爱的教育」，仍可以与教师、家长及学生共同成长，期望社会不断进步。

记者：苏丽珊

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