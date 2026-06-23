暑期活动2026｜放下电子屏幕上山下海 4大夏令营锻炼孩子解难及自理

近日上映的《反斗奇兵5》深受大小朋友欢迎。今集动画探讨了现今儿童沉迷电子世界的现象，同时带出孩子们内心对真实人际互动的渴望。在悠长的暑假里，家长应如何协助子女放下电子产品，重投真实世界，感受人与人之间有温度的陪伴及沟通？坊间不少机构均有举办户外探索活动及夏令营，营期由2日1夜至5日4夜不等。这些活动带领小朋友走进大自然，参与独木舟、山艺、历奇及原野烹饪等体验，鼓励他们跳出电子屏幕的框框，亲身感受大自然的魅力，体验人与人之间真诚的互动协作。以下是今年部分夏令营的介绍，让家长参考一下。

暑期活动2026｜夏日大自然成长训练营—激发独立解难能力

于2004年成立的教育组织「自然脉络」，致力于推动自然教育工作，曾举办多类型的生态及文化导赏、农耕体验、环境教育工作坊，以及学校早会分享与讲座等。今个暑假，机构特别推出期间限定的「夏日大自然成长训练营」，专为青少年而设。为期2日1夜的活动，包括学习野外煮食技巧的原野烹饪；考验手脚协调与胆量的石涧挑战；以及学习阅读地图与行山安全知识的山艺训练。机构期望青少年能享受西贡的大自然气息，并透过不同挑战激发其独立自主及解难能力。

夏日大自然成长训练营

暑期活动2026｜森林探险队—学习独立自理

「森林探险队」为3日2夜的活动，旨在鼓励孩子走出舒适圈，借着野外挑战，以身体力行的方式突破自我限制，创造更多可能性以迎接未来的成长挑战。活动包括野外定向、橡皮艇或直立板海上历奇及高空绳索挑战等。此外，每晚的晚餐均由学员亲自准备及烹调，从中学习独立自理。活动由成立近10年的「森．成长」主办，其创办人为注册社工，期望透过森林活动促进小朋友的个人成长及品格培养。

森林探险队

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暑期活动2026｜山海体验夏令营—挑战上山下海

「山海体验夏令营」为期3日2夜，活动包括独木舟挑战，学习团队划桨，乘风破浪；山野不留痕课程，学习爱护郊野；溯涧体验，学员可穿上专业装备，手脚并用逆流而上，体会团队精神；以及溪降与飞索体验，从瀑布顶端沿绳下降并横越飞索，训练胆量。全程师生比例为1：8，完成活动后，学员将获颁《Funpeak户外探索家资格证书》，见证成长印记。夏令营由专办本地户外活动的机构「乐山」举行，让小朋友走出课室，在真实的大自然情境中学习。

山海体验夏令营

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暑期活动2026｜暑期探索课程— 5日4夜深度探索

成立于1970年代的香港外展训练学校，多年来透过户外训练，协助学员认识自我、发掘潜能。机构每年暑假均为各年龄层的儿童及青少年举办户外活动，今年推出的「暑期探索课程」为期5日4夜，特别适合首次体验露营的儿童参加。学员将参与行山、短途独木舟、野外定向及绳网挑战等项目，含技术性元素活动的师生比例为2：12，他们更可亲自下厨准备晚餐。在享受大自然乐趣的同时，学员能从中学习团队合作、沟通及解决问题的技巧，从而建立自信。

暑期探索课程

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