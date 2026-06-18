父亲节2026｜3位「校长爸爸」分享育儿经 培养共同嗜好 担任称职聆听者

今个周日（6月21日）迎来父亲节，大家想好怎样跟爸爸庆祝了吗？在教育界，不少校长都是父亲，在学校内，他们是一校之长；回到家中，他们又是怎样的父亲？今天就由三位「校长爸爸」亲身分享育儿点滴，以及应对子女青春期的独到见解。无独有偶，三人的见解均相近，他们认为面对成长中的孩子，父母最需要的是放下权威身段，做到彼此尊重，陪伴子女一起经历成长。

爱官校长崔家祥：培养共同兴趣

爱秩序湾官立小学校长崔家祥育有一子，儿子现已16岁。谈及父子活动，崔家祥笑言，「是我『毒』（感染）他！将自己的兴趣变成他的兴趣，然后一起做。」他从儿子2岁起，便带着他一起进行生态摄影及打羽毛球，如今这两项活动已成为他们的专属亲子时光。「儿子现在的体力及速度都已经比我好！」正因为儿子热爱生态摄影，若校内举办生态游，儿子也会出席帮忙，无论是担任摄影还是辅助角色都游刃有余。

子女步入青春期，往往最令家长摸不着头脑。崔家祥表示，「这是子女在成长期出现了转变，而父母往往未能放下身段。」他认为子女年幼时多依附父母，但随着他们步入青春期，父母便不能再以权威的角度出发，反而要给予尊重。「儿子在青春期时可能会说些不切实际的话，做父母的就由他说，彼此要尊重才能沟通。如果他做了一些在容许犯错范围内的行为，我也会让他自己『撞板』经历一下。」他坦言，「虽然儿子现在已有自己的社交圈子，但他仍会拨出『MeTime』与我和太太相处，这就是尊重的表现。」

谈及父亲节，崔家祥最深刻的是收到第一份父亲节礼物。「那是儿子幼稚园时亲手制作的『纸领带』，我收到后即刻戴上身，看上去像个『聪明笨伯』。」而最难忘的一次，则是儿子小四时一起度过的父亲节，「我们两父子凌晨3时到南生围拍摄日出，在等待的期间，我们聊起学校发生的点滴。」最后，儿子拍摄的日出相片更成功入围国际摄影比赛公开组，让他为儿子感到自豪。

今年的父亲节，崔家祥已准备好一块熟成牛柳，让儿子大显身手。「我喜欢在家中煮饭庆祝，因为可以交由他亲自入厨炮制。」原来，儿子早已尝试过炒饭、煮意大利粉和牛扒给他品尝。他也乐于让儿子累积入厨经验，「因为他正慢慢长大，迟早会『飞出去』，必须学懂自理能力，好好照顾自己。」

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德萃总校长朱子颖：父子同台夹Band

另一边厢，德萃幼小中学校发展总监兼德萃小学部总校长朱子颖育有一名快将13岁的儿子。他形容自己与儿子的关系是「互相交流」。「我们家平日大概傍晚6时吃晚饭，我会尽量安排好工作，然后回家与太太及儿子共享晚餐时光。」饭后，他才会继续处理未完的工作，如开会或出席活动。至于假日的亲子活动，就是两父子一起返教会。「我跟他同属敬拜队，每个月都会一起上台夹Band演奏。有时我负责弹低音结他或结他，他就负责弹低音结他或打鼓。」他认为，在台上大家可以互相交流。

此外，朱子颖指自己与孩子的兴趣十分相似，彼此都热爱音乐、夹Band，甚至会一起研究电子科技及讨论串流平台的剧集。「最近我们一起看《怪奇物语》，他还看了剧集的小说版，跟我分享剧集与小说之间的分别。我想，父子的相处关系并不是父亲期望付出后能得到甚么回报，而是跟他一起经历，共同制造回忆。」

说到最难忘的父亲节礼物，朱子颖即时想起今年的惊喜。「因为我的生日跟父亲节很接近，今年已经提前收到儿子的礼物。他知道我喜欢《圣斗士星矢》，一直想储齐十二套黄金圣衣，今年他特意从网上平台买了我欠缺的那款星矢，这是一份令我非常开心的礼物。」今年的父亲节，他将与儿子一起返教会，下午陪儿子与朋友夹Band，晚上再一家人吃饭庆祝。「这是我非常期待、可以好好享受的父亲节。」

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文理书院（九龙）校长谈国轩：戒掉校长口吻

文理书院（九龙）校长谈国轩（右）育有两子一女，大儿子现年22岁，另外一对龙凤胎子女则15岁。

谈国轩直言，子女踏入青春期后，确实会有自己的世界及独处时间，但三姊弟之间不时会互相倾诉，相处十分和睦。（图片由受访者提供）

虽然子女已渐渐长大，但他至今仍坚持一家人每年去两次海外旅行，借此巩固亲子关系。（图片由受访者提供）

文理书院（九龙）校长谈国轩育有两子一女，大儿子现年22岁，另外一对龙凤胎子女则15岁。谈国轩坦言，「虽然校长的工作繁重，但我仍然坚持在星期日或公众假期陪伴家人。即使只是一家人吃顿饭，也能在用膳时间互相沟通。」他直言，子女踏入青春期后，确实会有自己的世界及独处时间，但三姊弟之间不时会互相倾诉，相处十分和睦。虽然子女已渐渐长大，但他至今仍坚持一家人每年去两次海外旅行，借此巩固亲子关系。

谈国轩庆幸，女儿现在遇到学业上的疑问也会找他商讨。「早前她对IB选科有疑问，也有询问我的意见。」然而，作为校长，在家中绝不能长期处于「校长状态」。「在家里，如果子女有事跟我商讨，我会戒掉『校长』的口吻，不能以专家姿态给予意见。」相反，他会竖起耳朵，担当一个称职的聆听者。「做爸爸要耐心聆听子女的问题，因为当她主动找我倾谈时，其实是想找人倾诉；如果她事后想听取我的看法，我才会给予意见。」

谈国轩表示，虽然身为教育工作者，看过无数亲子育儿文章及书籍，但为人父母始终需要亲身经历与学习。「我也曾试过带着负面情绪跟他们说话，但经历过后就会明白『闹』是没用的，必须采用正向管教。这样他们才会感受到爸爸是真心付出去爱他们，而不是只会唠唠叨叨。」对于即将踏入青春期子女的家长，谈国轩建议切勿唠叨，「重要的事情说一次就够，子女是会记在心里的。」

谈及父亲节，谈国轩依然记得子女小时候亲手绘画的父亲节卡及写下的字句，每一张他都珍而重之地收藏起来。近年，他也是与太太和子女一起吃顿晚饭庆祝，认为简简单单便已足够。

记者：苏丽珊

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