乐善堂余近卿中学 龙舟训练融入AI技术 跃升学界混合锦标赛冠军

本周五（6月19日）就是端午节，又是时候「睇龙舟，食粽子」。在早前举行的第十四届学界龙舟锦标赛中，位于黄大仙区的乐善堂余近卿中学夺得「混合锦标赛(小龙)银杯」冠军。该校近年将人工智能（AI）技术融入龙舟训练，精准分析队员表现，令龙舟队成绩由去年的殿军，大幅跃升至今年勇夺冠军。该校校长江文其总结道，「除学术性科目外，未来学校亦将于体育科持续扩展AI的应用层面。」

即时语音纠正姿势

乐善堂余近卿中学的龙舟训练早在2020年已开始加入AI系统，而近年技术已趋成熟。该校资讯科技及AI龙舟检测系统研发老师李置业指出，学校6年前已于中三级加入AI课程，由最初透过「Stretch」制作深蹲姿势捕捉，同年发展至以AI程式设计方式「Vibe Coding」为主轴，并结合学生编程技术，自行开发出龙舟训练的检测系统。

以往练习龙舟往往受场地所限，联课活动主任廖嘉辉表示，引入AI系统后，队员的训练不再受场地或天气限制，更能有效训练队员的同步率及划桨姿势。李置业进一步解释系统的运作，「AI系统会计算学生的左右方肩膀、手肘及手腕是否呈『A字架』，并检测肩膀至手肘是否呈直线、入水角度是否正确。」

有了这套系统，学生在龙舟机上划桨时无须停下来察看复杂数据，系统能提供直觉式的实时反馈。李置业补充，「只要一听到『哔哔声』或语音提示，他们就知道这一桨的外侧手臂又弯曲了，必须立刻在下一桨将肩膀往前送、把手臂锁定伸直。」该系统更能透过数据分析学生的体能状况。他续指，若学生在最后20桨表现一直下滑，通常代表核心与上肢肌耐力不足，指导重点便会相应转为体能训练。

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数据化训练增添趣味

目前，该校龙舟队约有30名队员，包括中一至中六学生，男女比例以男同学居多，当中更包括香港青年军及U18代表队成员。廖嘉辉强调，队伍十分重视「承传精神」，高年级会主动带领师弟妹「以旧带新」。他引述学生指，AI技术对初学者特别有帮助，「系统内建的同步率等数据呈现，为原本枯燥的训练增添了趣味，队员之间会互相激励、比拼数据，提升了大家的团队凝聚力。」他补充，平日龙舟队训练虽仍以「水上实战」为主，龙舟机作辅助，但在临近比赛的冲刺期或无水上课堂的日子，AI训练便大派用场，帮助同学保持竞技状态。

身兼香港龙舟代表队（U18）成员的中六级同学任绰瑶，见证了学校龙舟队从最初成立到现在获奖的过程。她认为训练最大的困难在于促使团队的合作性，而她也认同AI系统为学员带来好处。「AI龙舟训练能让我在无需教练亲自监督的情况下，进行陆上的动作指导，使我与队友能随时随地进行训练，有助于我在比赛中表现得更为出色。」而中二级同学、同为U18代表队的洪天朗亦表示，运用AI系统有助于矫正其动作技巧，成功克服以往动作技术不佳的问题。

对于在学界「混合锦标赛(小龙)银杯」中，从去年殿军跃升至今年的冠军，廖嘉辉认为，「师生均感到极大鼓舞，明白站上颁奖台并非侥幸，同学们最激动的是看见团队的不断进步与超越自我。」

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未来AI扩展至常规体育科

这次龙舟队获得佳绩，校长江文其表示，除依靠AI技术训练外，亦有赖九龙乐善堂常务总理兼中国香港龙舟总会副会长梁绍安校董的支持，促成了学校与总会的合作。展望未来，江文其认为，除将继续投放资源在龙舟训练，并为每位成员系统化地建立训练纪录外，学校更计划将AI应用普及化。「例如在球类运动中，可运用AI分析足球盘球、篮球投射、乒乓球击球姿势等技术性动作；田径项目方面，AI则能进行多人同步监测，分别为每位学生计算跑步圈数与距离。」期望在人工智能的辅助下，继续能协助学生突破自我。

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