暑期活动2026︱化身动物保育员及兽医助护 中学生累积实战经验 为报读兽医课程铺路

不少同学喜欢小动物，有没有想过趁着暑假体验照顾动物的日常工作？目前本港有机构提供相关的实习或义工计划，例如嘉道理农场暨植物园的「动物保育部义工」计划，以及非牟利兽医服务协会（NPV）的「动物医院实习及动物福利工作研习」，均适合16岁或以上人士参与。有兴趣的中学生不仅能从中学习专业的动物护理知识，更能累积宝贵的实战经验；对于日后有意报读动物护理高级文凭，甚至城大兽医学学士课程的同学来说，这些实习时数更是提升面试竞争力的重要条件。

嘉道理农场暨植物园：动物保育部义工

嘉道理农场暨植物园一直透过多元化活动推动环境教育，16岁或以上的学生可趁暑假申请成为「动物保育部义工」，申请人可按个人兴趣，从「野生动物拯救及复康」、「动物教育展览」以及「兽医院」三个部门中选择服务范畴。以兽医院为例，入选的申请人有机会协助或从旁观察拍摄Ｘ光片、麻醉和手术等临床程序；协助进行药物治疗及日常护理；以及参与样本采集及化验室工作，深入了解兽医团队的运作。

申请要求及详情：

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NPV 非牟利兽医服务协会：动物医院实习及动物福利工作研习

于2005年创立的全港首间非牟利兽医诊所 NPV，特别为对动物护理有热诚，或有志成为兽医及兽医护士的人士设立实习计划。学员可根据未来发展方向，选择「动物医疗」或「动物福利」作为实习重点。申请人于报名时需列明申请原因、相关经历及目标实习时数。由于城大的兽医课程极度看重申请人的动物处理经验，有意报读该科的学生，不妨争取累积70小时或以上的实习时数，以展现决心。

海洋公园：兼职动物护理员及教育项目

除了非牟利机构，大型主题公园亦是吸收经验的好地方。海洋公园不时会招募兼职职位，例如兼职动物护理员或展区导赏员。这些职位能让申请人一尝近距离接触及照顾不同动物的滋味，同时学习主题公园的饲养标准及保育知识。

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私人兽医诊所：兼职兽医助护

坊间不少私人兽医诊所，不时会招聘兼职兽医助护或诊所助理。这些职位通常负责接待、协助安抚动物等基础工作。对兽医行业有兴趣的同学，可在招聘网站申请该职位。若担任助护工作，同学可体验兽医诊所的运作，且近距离观察兽医及护士的日常工作，有助他们及早评估自己是否适合投身这行业，为未来的生涯规划作最真实的参考。

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