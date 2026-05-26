神舟二十三号︱做太空人师弟妹！黎家盈母校何传耀中学 招收中二至中四插班生

近日全城热话，莫过于香港首位太空人黎家盈以「载荷专家」身份执行任务，并于过去的周日（5月24日）晚，随神舟二十三号载人飞船成功升空。其母校荃湾公立何传耀纪念中学日前亦在校网发表贺文。这所位于荃湾区的地区名校，是全开英文班的中学，向来受不少家长欢迎；除黎家盈外，该校历年来亦培育过不同界别的杰出校友，如著名天文学家陈志均、2019年获「十大杰青」的轮椅羽毛球运动员陈浩源等。最近，该校正接受中二至中四插班申请，有意成为黎家盈师弟妹的同学不容错过。

培育不少杰出校友

香港首位太空人黎家盈于本地土生土长，中学时代就读荃湾公立何传耀纪念中学，其后升读香港大学计算机学系，其后完成学士、哲学硕士及博士学位，好学不倦。其中学母校更曾于2000年诞生10A会考状元，学术气氛浓厚。除了黎家盈，其他知名校友还包括香港首位参与拍摄黑洞照片的天文学家、现任美国亚利桑那大学副教授陈志均；2019年香港十大杰出青年、轮椅羽毛球运动员陈浩源；以及城大电子工程学系副教授布礼文等。

延伸阅读：神舟二十三号︱何传耀中学学生盼师姐分享经历 校方拟办打气活动

荃湾公立何传耀纪念中学于1977年创校，属荃湾区资助学校，主要以英语为教学语言。为提升学生的英语运用能力，该校每周均举办英语广播及英语日等活动，鼓励师生以英语沟通。校内更设有「跨学科课程英语组」，让学生在各学科的课程中有效运用英语作为学习媒介；不同科组亦会提供英语教材及支援，透过内容为本的学科，发展学生的语文技能。

除了语文发展，该校亦十分重视STEAM课程。中一及中二学生透过STEAM课堂，能强化在科学、科技及数学等教学领域，以至跨学习领域的综合与应用知识能力。同时，初中电脑科课程亦加入了编程及人工智能（AI）元素，让同学紧贴日新月异的科技发展。近年，该校学生在STEAM范畴的比赛中屡创佳绩。例如在「Aerosim全港校际航空比赛 2025」中，便勇夺「杰出影片展示奖」季军。参赛的中五及中六学生需要设计一架小型模型飞机、准备飞行计划，并应用STEM知识，过程中更考验学生的模拟飞行技巧，有效提升他们对航空科技的了解与兴趣。

延伸阅读：神舟二十三号︱港产太空人升空 荃湾何传耀中学：「为校友黎家盈喝采！」

校方早前于网页公告，现正接受中二至中四插班申请，家长可亲身递交或以邮寄方式报名。合适的申请者将获邮寄通知，获安排参加中文、英文及数学三科笔试；通过笔试者，将获邀与家长或监护人一同进行英语及粤语面试。

荃湾公立何传耀纪念中学招收插班生资料

年级：中二至中四

申请日期：即日至5月31日

申请所需文件：

1. 填妥之申请表

2. 彩色近照乙张

3. 香港身份证或出生证明书副本

4. 最近三年成绩报告表影印本

5. 其他学术成就或课外活动证明文件副本（如有）

6. 报名费：$50（现金或柜位账单缴费服务收据）

查询： >>按此<<

申请表格下载：>>按此<<

诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<

