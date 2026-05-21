IT狗2.0｜凌文龙母校 沐恩中学推跨科及艺术课程 附插班申请资讯

人气剧集《IT狗2.0》早前虽已圆满落幕，但大结局的讨论热度依然不减。剧中饰演男主角「叶念信」的凌文龙，其演艺梦想原来早于中四便开始萌芽，他更曾在访问中特别感谢母校——南亚路德会沐恩中学。该校为大埔区内知名的英文中学，近日正接受中二至中四级的插班生申请，有意为子女报读的家长不容错过。

凌文龙于中学萌演艺梦

在《IT狗》系列中，凌文龙的演技备受赞赏，他亦曾凭电影《黄金花》勇夺第37届香港电影金像奖「最佳新演员」，并凭《IT狗》荣获第27届釜山国际电影节亚洲内容大奖的「最佳新星大奖」。身为80后的他，中学时期就读于大埔的南亚路德会沐恩中学，毕业后随即考入香港演艺学院修读戏剧艺术（荣誉）学士，其后正式踏上演艺路，成为香港话剧团全职演员。

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凌文龙的演艺种子萌芽之地并非演艺学院，而是其母校沐恩中学。他曾接受该校校讯访问，忆述中四时偶然看见同学在礼堂舞台排舞，深感兴趣。「当时朋友告诉我，舞蹈组会跟剧社（校内剧团）合作排演歌舞剧《由无到有》，并鼓励我参与遴选。」最终，当年剧社的导师陈永杰给予他宝贵机会，让这位剧场「初哥」担纲男主角，从此激发了他的演艺潜能，找到属于自己的路。「回想起来，十分感谢陈老师这位伯乐的知遇之恩。他给予学生很多机会及极大自由度，非常着重我们的自发性及团队合作精神。」因此，凌文龙首次踏上台板的珍贵回忆，正是中学时代的《由无到有》。

其母校南亚路德会沐恩中学创办于1983年，是一所资助男女校。该校积极发展多元化校本课程，注重培养学生「学会学习」的能力。初中阶段，学校开设「综合科技」科以深化STEM学习；同时设有「跨科语文」课程，帮助学生在不同学科中掌握知识结构，建立思维组织及语文能力。此外，初中的「跨科专题研习技巧」课程整合了中国历史、历史、地理、公民与社会发展及经济等科目，旨在培养学生的探究精神。高中阶段则设有「艺术发展」科，为学生提供正规艺术课堂，涵盖多个艺术范畴，提升其艺术视野与欣赏批判能力。

沐恩中学人才辈出，除了凌文龙，知名校友还包括歌手林欣彤、《100毛》创办人姚家豪（阿Bu），以及投身教育界的青年会书院校长刘国良等。

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6月中旬举行入学笔试

家长如欲为子女申请入读该校中二至中四级，需把握现时的报名机会。申请人可由即日起至5月29日（星期五），于学校办公时间亲临递交，或将申请表格邮寄至该校。校方将于6月10日或之前以电邮发出入学笔试通知，笔试定于6月18日举行。通过笔试者，将获安排于6月下旬进行英语及广东话面试，详情同样以电邮通知。

南亚路德会沐恩中学中二至中四插班资料

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