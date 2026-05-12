HYROX热潮卷入校园 可立中学办「校园版」赛事 师生齐挥汗展活力

一连3日举行的HYROX香港站赛事，日前已在亚洲国际博览馆圆满结束。今年赛事吸引来自60个国家及地区、约2万人参与，打破亚洲区参赛人数纪录。这项近年在国际间兴起的综合体能训练运动，原来已蔓延至校园。位于黄大仙区的啬色园主办可立中学，于早前「健康月」的「运动周」期间，就举办了融入HYROX元素的「校园版」体验活动。活动专为中四及中五年级，修读体育科的学生而设，而校长、副校长、多位老师及体育推广主任亦落场参与，在挥洒汗水展现活力之余，营造出师生互动学习氛围。

甚么是HYROX？

HYROX是一项结合「跑步」与「功能性训练」的室内标准化计时赛事，设Open、Pro、Doubles、Relay等多种组别，强调适合所有人参加，只要年满16岁就可以参赛，所以近年在全球健身界迅速掀起热潮。这项赛事包括8个功能性动作，每组动作需搭配1 km的跑步，项目包括：拉滑雪机1000米、推雪橇50米、拉雪橇50米、波比跳80米、划船机1000米、（壶铃）农夫走路200米、沙袋弓箭步100米，以及深蹲推掷药球100次。

按学校环境调整

可立中学体育科主任严伟德表示，「近年坊间非常流行HYROX，但大多仅供成年人参与。我们每年体育周都会举办特别活动，今次尝试这项新兴运动，于是邀请了专业健身教练，为主修体育的同学设计具HYROX元素的体能训练。」然而，碍于学校场地、资源及学生体能等实际因素，校方决定引入「校园体验版」。严伟德续指，「今次参与的中四及中五同学体能较佳，且热爱运动。值得一提的是，校长、副校长、多位教师，以及体育推广主任亦有参与训练，与学生打成一片，充分展现体育精神与学习氛围。」

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挑战5大项目

该校的「校园体验版」共设5个项目，包括以专业健身单车代替拉雪橇，加上波比跳、沙袋弓箭步、推雪橇及划船机。参与学生在活动前一周，先在体育课观看短片了解甚么是「HYROX」；至活动当日，他们投入参与，反应十分踊跃。严伟德补充，「我们期望透过活动，拓阔学生的体育视野，让他们初步认识HYROX，并培养持续运动的良好习惯。」活动过后，师生们均汗流浃背；更有女体育老师参加了周日的HYROX香港赛事，并于1小时27分顺利完赛，为同学树立榜样。

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严伟德总结道，「今次体育周活动充分体现了师生互动的成果。至于日后会否引入完整的HYROX赛制让学生参与，则需要进一步收集校长、老师及同学的意见。希望将来有机会落实，在校园内继续展现师生的活力与毅力。」

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