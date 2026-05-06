姜涛自白仅中一学历 专家教路：非学术出路选择多

人气男子组合MIRROR成员姜涛，在上周的27岁生日会中，透露自己曾重读两年中一，其后辍学，坦承最高学历仅为中一，但离开传统中学后，仍有继续进修。及后他投身演艺界，深受不少歌迷爱戴，又是另一个故事。事实上，姜涛的经历并非罕见，早前亦有家长在网上发文，请教网友其子女完成初中阶段后，如不想继续就读传统中学，如何为他们安排学术以外的发展路向？《星岛教育》请教了学友社学生辅导顾问吴宝城，为家长拆解初中生升学出路的疑问。

Teen才再现计划

吴宝城指出，香港实施「9年强迫教育」，政府有权向无正当理由而不送子女入学的家长发出「入学令」，以确保学童接受教育至15岁。他补充，「以姜涛为例，他因重读两年中一，年满15岁便符合条件离开传统日校，转而接受其他非学术主导的教育。」据悉，姜涛在离开中学后，便参加了「Teen才再现计划」，完成该计划后，再升读青年学院（邱子文）的运动教练职专文凭课程。

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坊间提供非传统学术课程的教育机构，收生要求多以年满15岁或具备中三学历为起点。吴宝城表示，VTC（职业训练局）旗下的「青年学院」是较多初中离校生的选择，「当中的『Teen才再现计划』接受年满14岁的年轻人申请，帮助学生重启学习动机及进修兴趣，同时探索个人的职业志向。」他指出，学员完成「Teen才再现计划」后，可直接报读「青年学院」的职专文凭课程，涵盖专业美容、商业、健体及运动、食品科技及营养等专科。「完成职专文凭后，其资历等同『资历架构』第三级，即相当于香港中学文凭考试（DSE）五科成绩达第二级的资历。学员其后可继续在IVE进修高级文凭课程，拾级而上。」这正正如同姜涛当年的学习路向。

「青年学院」以外，吴宝城指离校青年亦可考虑透过港专等培训机构报读劳工处的「展翅青见计划」，以及雇员再培训局（ERB）的「青年培训课程」等，申请人年满15岁即可报读。前者提供职前及在职培训机会，帮助年轻人了解职业志向，累积工作技能与经验，从而提升竞争力；后者则属全日制就业挂钩课程，涵盖宠物护理、美甲技巧、西式料理、社区导赏等范畴，旨在让学员入职前掌握职场实务技巧及知识，增加就业机会。

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除了上述计划，针对完成中三课程但无意在传统中学升学的青年，坊间亦有不少提供免学费的专科出路。例如香港建造学院提供的一年制「建造证书」课程，除了免学费，更为学生提供每月培训津贴，毕业后有完善的就业配对及晋升阶梯。此外，对餐饮业有热诚的青年，亦可报读中华厨艺学院或国际厨艺学院的初级证书课程，及早确立专业技能。

部分资料来源：生涯规划资讯

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