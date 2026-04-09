DSE 2026丨「学霸港姐」冯盈盈 传授两大方法助温书入脑

中学文凭试（DSE）的核心科中国语文科在今日（4月9日）开考，不少考生于试后，都有在社交平台分享感受。事实上，近期亦有不少艺人为考生们打气，其中「学霸港姐」、2016年港姐冠军冯盈盈，昨日也在社交平台发布短片，以「过来人」身份分享两个方法帮助记忆，包括「转换场景温习」及「善用睡前黄金15分钟」，并辅以科学理论支持，助应届考生温书更「入脑」。片段发布后迅速引起热议，至今已累积逾20万人次浏览、超过3000次转发。

DSE曾获佳绩

「学霸港姐」冯盈盈毕业于深水埗的名校宝血会上智英文书院，身为首届DSE考生，当年于英文、通识及电脑科皆摘下5*佳绩，最佳五科总分高达28分。她随后升读香港大学食物及营养学系，2024年更以一级荣誉优等成绩，考获港大食品产业管理市场营销硕士学位，学术成绩有目共睹。

秘诀一： 转换场景激活大脑

在冯盈盈发布的短片中，她以自问自答形式引导观众，提出「不断转换地方温习」，比长时间留在同一地点更有效。她解释，大脑的「海马回」区域负责记忆，当中存在一种「位置细胞」，专门记录周边环境资讯。「当我们在不同地方温习时，大脑会将场景资讯与学习内容连结。」她指出，场景资讯会成为提取记忆的「钥匙」，有助日后回想内容。冯盈盈分享自己的实践经验，每日尝试在至少三个不同地点温习，例如早上在书房、下午转战咖啡厅、傍晚则回到办公室。她强调，移动过程不但能激活大脑，更能转换心情以恢复专注力，达到一举两得之效。

秘诀二：善用睡前15分钟

除了转换环境，冯盈盈亦推介「睡前15分钟」为记忆黄金时间。她指人类睡眠时，大脑并非停止运作，而是忙于整理日间接收的资讯，并将其转化为长期记忆。她提醒考生，若在睡前温习后立即入睡，大脑有充足空间储存资讯；相反，若温书后继续看手机、玩游戏机或看电视，大脑因需处理大量杂乱的新资讯，会造成「记忆干扰」，令原本需要记忆的内容变得模糊。

冯盈盈更引述相关研究表示，睡前温书后直接入睡者，翌日的记忆表现显著优于睡前观看电影的人。她建议考生若有特别艰涩、必须死记硬背的内容，可在临睡前翻看5至10分钟，「第二天起床，你会发现前一晚看过的内容，依然清晰地留在脑海中。」

全力以赴，搏尽无悔

此外，冯盈盈接受《星岛教育》短讯查询时，不忘鼓励考生，「作为一个考DSE的过来人，我明白你们现在的感受。DSE是人生中的一次重要挑战，但它绝不是终点。因为人生就像打机，每闯过一关，就会有更多未知的冒险和惊喜等著你。每次挑战都能让你变得更强，更成熟。只要一步步走下去，未来的路会越来越精彩，充满机会和可能。」她还寄语，「愿各位准备考DSE的同学放下包袱，全力以赴，搏尽无悔，迎接属于自己的精彩人生。」

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