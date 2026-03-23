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DSE 2026丨啬色园办「公开试迎战之夜」 为考生设抄经工作坊减压

教育热话
更新时间：18:32 2026-03-23 HKT
发布时间：18:32 2026-03-23 HKT

中学文凭试笔试将于4月8日起开考，现时不少考生都积极备战，当中亦可能感到沉重的压力。为了替考生打气，啬色园今年再度举办「你和义工有个约会——公开试迎战之夜」活动，首场活动已于3月19日晚举行，其余两场分别于4月2日及17日晚举行，考生可参加抄经工作坊，缓解压力迎接DSE；亦可在「考生心愿墙」写下目标，让自己更有动力备战。

为考生打打气

去年，啬色园首次在黄大仙祠办「公开试迎战之夜」，为DSE及其他公开试考生打气，今年再接再厉，开放时间更延至晚上9时。在活动举行期间，对考试感到紧张的同学，可以参加抄经工作坊，透过静心抄写调节心情，以正面情绪迎接考试；此外，考生及家长可在「考生心愿墙」写下愿望和目标，增加个人动力及信心。

除了抄经减压，家长及考生也可到祠内的「麟阁」，感受「万世师表」的教育理念。「麟阁」早于1921年建成，是香港最早期的祀孔场所，透过参观该处，考生可思考孔子所提倡的「因材施教」，加深对传统教育智慧的理解。

另外，凡参加公开试的考生（包括DSE、内地高考、IB国际文凭考试），均可在「金榜留名卷轴」上留名，并获赠纪念福牌作为鼓励。福牌分为两款，分别写有「旗开得胜」及「5**前程似锦」等祝福；此外，DSE考生本人出示准考证（正本、副本或电子档），更可领取内含祝福小礼物的「考生打气包」，为备战的学生打打气。

《你和义工有个约会—公开试迎战之夜》

日期： 4月2日（周四）及17日（周五）
时间：18：00至21：00 （最后入场时间为20：30） 
地点：啬色园黄大仙祠
查询：>>按此<<

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