英皇二校学生情人节送暖 教长者用AI防骗

资讯科技常给人冷冰冰的印象，但英皇书院同学会小学第二校却将人工智能（AI）转化为关爱长者的工具。在情人节当日（2月14日），该校就有20位学生到长者中心，教长者们使用AI生成相片及影片，提升他们的防骗意识，最后更送上学生亲手种植的水仙花，寓意送上温暖祝福。校长林淑芳接受《星岛教育》访问时表示，「学校一直推行关爱社区及正向教育，期望学生回馈社会。这次探访让冰冷的科技变得有温度、有意义。」

冰冷科技变有温度

英皇书院同学会小学第二校于2023年成立「K2+音乐义工队」。艺术教育主任陈子延解释，「K2」为学校简称，「+」代表可加入不同元素，如艺术创作等，今年特别融入AI科技。义工队过去曾探访明爱香港仔长者中心、明爱中区长者中心等。今年就由小三至小六，共20位学生组成的团队，于情人节当日走访圣雅各福群会中西区长者地区中心。

陈子延指出，近年长者受AI生成图片或影片诈骗的个案增加，因此今次活动除传授防骗知识外，学生更亲自带领长者操作AI生成动物图片及短片，让长者「身体力行」体验技术，印象更深刻，比传统讲座更有效提升防骗意识。

活动前，义工学生于午休时间上了3堂AI生成相片及影片课程，先学习简单的语言及指令，为探访做好准备。直到上周的探访日，学生用心教学，先以「生成穿新年服的动物」作为入门，继而进阶至AI影片制作。长者们亦显得好奇，虚心学习，有的更即时拿出手机下载AI应用程式，尝试用自己与朋友的相片生成贺年卡。

送水仙兼表演杂耍

除了防骗教学，「K2+音乐义工队」更即席演唱传统贺年歌曲，并邀请长者一同合唱，现场洋溢新年气氛。其后，五年级学生陈知廷献上杂耍表演。原来他4年前透过YouTube自学杂耍，如今更开设小红书频道分享作品。表演期间，有的长者用手机拍摄，有的拍手欢呼，充满欢乐气氛。

活动尾声，学生送上由小六同学亲手种植的水仙花，中心则回赠长者亲笔书写的挥春，双方互送新春祝福。学校更计划将探访过程拍成短片，经AI剪辑后送予中心留念。

林淑芳认为，今次活动别具意义。「去年义工队教长者写挥春，今年加入AI元素，让冷冰冰的科技变得有温度。学生将平日学到的资讯素养应用于服务社区，同时让长者学习新科技及防骗知识。」

在场长者赖太开心表示，「很开心由两位小四学生教我用AI，我即时下载程式，学会后很有满足感！」另一位曾太则说，「学生前来探访已让我很开心，今天充满新年欢乐气氛，看他们表演令我重拾童真。」

记者、摄影：苏丽珊

